Ansturm auf Gymis bleibt aus

Schüler am Löbauer Geschwister-Scholl-Gymnasium in einer Unterrichtssituation © thomas eichler

Der Bildungsagentur in Bautzen liegen jetzt die Anmeldezahlen für die Gymnasien und Oberschulen für das kommende Schuljahr vor. Wie Angela Ruscher von der Bautzner Bildungsagentur berichtet, gibt es im gesamten Einzugsbereich der Behörde 1 476 Anmeldungen für das Gymnasium. 17 Gymnasien liegen im Gebiet der Bautzner Agentur.

Neu ist, dass Eltern ihre Kinder auch dann am Gymnasium anmelden können, wenn die Schule nur eine Bildungsempfehlung für die Oberschule ausgesprochen hat. Für das Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau liegen 130 Anmeldungen vor, für das Oberland-Gymnasium Seifhennersdorf 58, für das Christian-Weise-Gymi in Zittau 96. Die Zahl derer, die auf eigenen Wunsch ohne entsprechende Bildungsempfehlung auf ein Gymnasium wechseln wollen, liegt insgesamt im Gebiet der Bautzner Agentur bei 111 Kindern. Das entspricht 7,5 Prozent aller Schüler, die aufs Gymnasium gehen wollen, sagt Frau Ruscher von der Bildungsagentur. „Von dem befürchteten Ansturm auf die Gymnasien kann man also nicht sprechen“, schätzt die Sprecherin ein. „Die Eltern“, so Frau Ruscher, „richten sich größtenteils nach der Einschätzung der Lehrer und folgen ihrer Empfehlung.“ Das spreche für eine gute Arbeit der Kollegen an den Grundschulen. Die aktuellen Anmeldezahlen, die jetzt vorliegen, sagen aber noch nichts über die Klassenbildungen aus, betont Frau Ruscher. Nachmeldungen seien noch zu erwarten. (SZ/rok)

