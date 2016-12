Ansturm auf Dresdner Hotelzimmer

Die Buchungshotline ist dauerbesetzt, die Internetseite nicht erreichbar: Zum Start der Aktion „Urlaub in deiner Stadt“ haben Tausende Dresdner am Dienstag die Dresden-Information zeitweise lahmgelegt. Und das nur, um einmal für 29 Euro pro Person in einem Hotel in der Stadt übernachten und frühstücken zu dürfen. Am Nachmittag waren von den 3 300 verfügbaren Zimmern schon 1 500 weg. In den Fünf-Sterne-Häusern waren die meisten Betten sogar nach zehn Minuten vergriffen, wie die Dresden-Information mitteilte.

Der günstige Kurzurlaub in der Heimat ist ein Dankeschön für alle Dresdner, die auf der ganzen Welt für ihre Stadt werben und so Touristen an die Elbe holen. Die Hotels wiederum können in den buchungsschwachen Monaten Januar und Februar ihre Zimmer belegen. Insgesamt 26 Häuser mit drei, vier und fünf Sternen beteiligen sich in diesem Jahr an der Aktion. In vielen Hotels sind noch Zimmer verfügbar. Vor vier Jahren wurden die Zimmer bei der damaligen Aktion „Zu Gast in der eigenen City“ noch verlost. (SZ/sr)

www.dresden-erleben.de

