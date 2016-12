Ansturm auf Dornröschen Das Weihnachtsmärchen des Pferdehoftheaters Wölkau begeistert Alt und Jung. Auch, weil hier Einiges anders ist.

Die Wölkauer „Dornröschen“-Inszenierung kommt sehr gut an. © PR

Das Weihnachtsmärchen des Pferdehoftheaters Wölkau erweist sich wieder einmal als Publikumsrenner. Ein Großteil der bisherigen Vorstellungen von „Dornröschen“ war ausverkauft, sagte Theater-Inhaber Jethro D. Gründer am Montag. Es gibt zwei Inszenierungen – eine für Erwachsene am Abend und eine Familienvorstellung am Nachmittag. In der Fassung von Jethro D. Gründer läuft alles ein wenig anders als bei den Gebrüdern Grimm. Und so erfahren die Zuschauer, wer im Königshaushalt die Hosen anhat und was vertauschte Antibabypillen anrichten können. Das Stück ist am kommenden Wochenende noch einmal zu sehen. Karten gibt es für die Vorstellungen am Freitag und Sonnabend 20 Uhr und die Kindervorstellung am Sonntag, 15 Uhr. (SZ)

Tickets unter 03594 714738 oder

www.gruender-gut-de Theater/Kartenreservierung

