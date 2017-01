Ansturm auf die Schneeskulpturen Tausende Besucher kamen am Wochenende nach Neuhermsdorf, um die aufwendige Kunst zu sehen.

Wer schaut hier auf wen? Christoph Kolumbus sieht Land – und die Besucher in Neuhermsdorf finden Gefallen daran. Die Schneeskulpturen am Landhotel Altes Zollhaus waren am Wochenende ein Besuchermagnet. Die frostigen Temperaturen unter null machte die Sonne wieder gut. © Egbert Kamprath

Einen Besucheransturm erlebte Neuhermsdorf am Wochenende. Tausende kamen bei Minusgraden in den kleinen Ort im Osterzgebirge, um sich am Landhotel Altes Zollhaus die riesigen Skulpturen aus Eis und Schnee anzusehen, an denen Künstler die ganze Woche zuvor mit Schaufel, Spaten, Leiter und Muskelkraft gearbeitet hatten. Da stößt Seefahrer Christoph Kolumbus gerade mit seinem Boot auf Land, Kaiser Barbarossa grübelt auf seinem Thron, die Kreuzritter kämpfen mit Schwert und Eiszapfen hoch zu Ross, und Cäsar macht der badenden Cleopatra den Hof. Allein am Sonnabend kamen fast 4 000 Besucher, um sich die „Legenden der Geschichte“ am Zollhaus anzusehen, schätzt Hotelier Gerrit Curcio. In den frühen Nachmittagstunden staute sich zeitweise sogar der Verkehr entlang der Altenberger Straße bis zum Zollhaus. Der Parkplatz der Gemeinde, der extra für die Ausstellung angelegt wurde, war rappelvoll.

Ursula Hennig ist froh, dass nach vier Jahren endlich wieder Schneeskulpturen in Neuhermsdorf stehen. Die Dippoldiswalderin kennt die Ausstellung noch aus den Jahren, als Schnee und Kälte diese noch möglich machten. „Es ist toll und ein echter Anziehungspunkt“, sagt sie. Susann Schöfisch ist dagegen zum ersten Mal da. Die junge Frau reiste zusammen mit Mann Daniel, der vierjährigen Tochter Lilly und dem sechs Monate alten Sohn Luca extra aus Chemnitz an. „Wir hatten erst überlegt, woanders hinzufahren, haben uns aber dann für Neuhermsdorf entschieden“, erzählt sie und lacht: „Wer weiß, wie lange die Skulpturen noch zu sehen sind.“

Das weiß tatsächlich niemand. Die nächsten Tage soll es laut Deutschem Wetterdienst erst einmal noch kalt bleiben. Damit die Besucher aber möglichst lange Freude an den eiskalten Kunstwerken haben, stehen diese erstmals an einem schattigen Platz, direkt vorm Eingang des Alten Zollhauses. „Wir wollten nicht riskieren, dass die Sonne die Kunstwerke sofort wieder zerstört“, erklärt Gerrit Curcio die Entscheidung aus der Erfahrung der Vorjahre. Auch Bärbel Niesner ist froh, dass sie ihre Kreuzritter dieses Jahr endlich zusammen mit ihrem Mann Bernd bauen konnte. Die 65-jährige Schwepnitzerin hat die Skulptur schon seit vier Jahren auf dem Papier.

Dass die Kunstwerke aus Eis und Schnee nach der Zwangspause wieder ein solcher Besuchermagnet werden, hätte der Chef des Alten Zollhauses nicht gedacht. Vorbereitet war er trotzdem: Um den Ansturm auch verköstigen zu können, haben natürlich das Kunstcafé, die neue sizilianische Weinbar und ein extra eröffneter Imbiss im Haus die Gäste empfangen. Hier konnte man sich nach der eiskalten Schau aufwärmen. Und wer vom Schnee noch nicht genug hatte, nutzte die Gelegenheit zum Langlauf, Rodeln oder Schneemannbauen in der idyllischen Winterlandschaft. „Wir sind glücklich, dass so viele Besucher gekommen sind“, resümiert Gerrit Curcio das Wochenende. Dies sei für die ganze Region von Bedeutung.

