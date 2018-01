Ansturm auf die Ranzen-Party Ein für Schulanfänger kreiertes Projekt in der Stadtbibliothek soll zur Tradition werden. Das Interesse daran ist enorm.

Ein Foto mit Leselöwe Bibolin: Die Kinder konnten sich zur Ranzen-Party in der Pirnaer Stadtbibliothek mit dem Bücherei-Maskottchen ablichten lassen. Über 400 Gäste waren zu diesem ganz speziellen Angebot für Schulanfänger gekommen. © Daniel Förster

Pirna. Der große Ansturm auf die Ranzen-Party in der Stadtbibliothek Pirna hat auch bei der zweiten Auflage angehalten und sogar die Premiere von 2017 übertrumpft. Im Vergleich zum Vorjahr waren noch einmal 100 Leute mehr gekommen. Damals hatte die Bücherei 300 Besucher gezählt – dreimal so viele wie erwartet, was alle Erwartungen übertraf. „Mit viel Optimismus hatten wir mit 100 Besuchern gerechnet, aber nicht mit mehr als 300“, sagt Bibliotheksleiterin Gaby Langmann. Angesichts dieses Zuspruchs soll die Ranzen-Party für Vorschulkinder nun an jedem letzten Sonnabend im Januar stattfinden und zur Tradition werden. Über 110 Schulanfänger, dazu die Eltern und Geschwister – insgesamt gut 400 Besucher – waren diesmal dabei. Das Bibliotheks-Team hat mit dem Überraschungs- und Informationstag für Familien mit Schulanfängern offenbar eine Marktlücke getroffen, weil es so etwas in dieser Form in der Region noch nicht gibt.

Drei Stunden lang drehte sich am vergangenen Sonnabend in der Bücherei alles darum, Vorschulkinder für die Schule fit zu machen. Wichtige Themen waren unter anderem gesunde Ernährung und Bewegung. Zudem erhielten die Eltern Infos, wie sie den passenden Schulranzen für ihre Sprösslinge finden. Eine Grundschullehrerin erzählte darüber hinaus vom Schulalltag oder gab Tipps zum sicheren Schulweg. Kinder konnten sich mit dem Leselöwen Bibolin, dem Maskottchen der Stadtbibliothek Pirna fotografieren lassen. Eltern und Veranstalter hätten sich nach Aussage von Gaby Langmann anschließend sehr zufrieden und begeistert über die Party geäußert.

