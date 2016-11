Ansturm auf die Pfefferkuchen Zehntausende Besucher an diesem Wochenende beim Pfefferkuchenmarkt in Pulsnitz erwartet. Doch in der Region ist noch mehr los. Zum Beispiel bei der Romantica in Bautzen.

Willkommen in Pulsnitz: Am Wochenende lockt der Pfefferkuchenmarkt in die Stadt. © Archivfoto: Wolfgang Wittchen

Leckere Pfefferkuchen – für viele sind sie ein Zeichen, dass es langsam auf Weihnachten zu geht. Tausende Besucher strömen jedes Jahr am ersten November-Wochenende nach Pulsnitz zum Pfefferkuchenmarkt. An den Kauf der Weihnachtsgeschenke denken vielleicht auch schon die Gäste der langen Einkaufsnacht in Bautzen, der Romantica. Bei der gibt es am Sonnabend jede Menge interessante Angebote, aber auch Kulturelles. Doch es ist noch mehr los am Wochenende in der Region. Von der Kleintierschau über Spielemesse bis zum Handwerkermarkt.

