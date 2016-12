Ansturm auf die Innenstadt Auch Hunderte Tschechen haben die fertige Autobahn für einen Abstecher genutzt. Die Läden waren voll.

zurück Bild 1 von 2 weiter Dichtes Gedränge herrscht am Sonnabend in der Dresdner Innenstadt. Viele wollten noch die letzten Geschenke kaufen. © Christian Juppe Dichtes Gedränge herrscht am Sonnabend in der Dresdner Innenstadt. Viele wollten noch die letzten Geschenke kaufen.

Extra aus Tschechien über die neue Autobahn angereist waren Lucie Zochová , Vendula Dvorákova, Martin Bdnar und Peter Szabo. In knapp einer Stunde erreichten sie Dresden von Prag aus und freuten sich über den köstlichen Glühwein auf dem Striezelmarkt.

Um sechs Uhr morgens klingelte der Wecker. Und das am Sonnabend. Doch Lucie Zochová , Vendula Dvorákova, Martin Bdnar und Peter Szabo hatten ihn ganz freiwillig so früh gestellt, denn der Bus wartet nicht. Der Bus, der sie am Sonnabend nach Dresden gebracht hat in die „Weihnachtshauptstadt“, wie sie sagen. Endlich ist die A 17 durchgängig befahrbar und der Weg von Prag nach Dresden nicht mehr weit. „In Prag gibt es zwar auch einen Weihnachtsmarkt, aber dieser hier ist schöner“, sagt Lucie. „Und der Glühwein ist stärker“, betont ihr Freund Peter mit einem Schmunzeln.

Den gleichen Plan wie die vier Freunde hatten auch viele weitere Tschechen an diesem Wochenende. Überall auf dem Striezelmarkt und in den Einkaufsstraßen waren tschechische Wortfetzen zu hören. Vom knutschenden Pärchen, das sich gerade für einen Schluck Glühwein voneinander lösen konnte, bis zur siebenköpfigen Großfamilie, die samt Oma und Opa im Gepäck über die frisch betonierte Autobahn gekommen war. Über den neuen Highway sind auch drei echte Amerikanerinnen angereist. Eigentlich stammen Cassidy, Megan und Miranda aus Las Vegas, unterrichten aber gerade Englisch für Studenten in Tschechiens Hauptstadt Prag. „Wir haben schon bei uns Zuhause viel von Dresden als Weihnachtsstadt gehört und wollten sie unbedingt mal sehen“, erzählt Cassidy. Nun haben sie die Chance des kurzen Anreiseweges genutzt.

Viele tschechische Gäste in der Stadt und besonders auf dem Striezelmarkt hat Robert Franke, Leiter des städtisches Amtes für Wirtschaftsförderung, gezählt. „Wir bewerben Dresden ganz bewusst als Weihnachtsstadt bei unseren Nachbarn aus Tschechien. Das scheint zu klappen“, so Franke. Neben Gästen aus Prag und Umgebung zieht der Markt auch besonders viele Japaner an.

Tausende Dresdner und Touristen pilgerten an diesem Sonnabend nicht nur in die Innenstadt, um Glühwein auf dem Markt zu trinken, sondern auch um Geschenke zu kaufen. Auch in den Einkaufscentern hörte man aller Orten verschiedenste Sprachen. Neben Englisch auch hier meist Tschechisch. Christine Meyer von Froreich, Geschäftsführerin von Karstadt, rechnet mit dem umsatzstärksten Sonnabend im Advent. Traditionell kaufen die Kunden besonders am letzten Wochenende vor den Feiertagen Geschenke. Das Warenhaus ist für die Kunden aus Tschechien vorbereitet, die Etagenhinweise sind neben Englisch auch in Tschechisch zu lesen.

Bei den Gaben für die Lieben setzen ihre Kunden in diesem Jahr wieder auf die Klassiker: Parfüm, Bücher und Kleidung gehen immer, stellt die Geschäftsführerin fest. Einen neuen Trend gibt es in der Spielzeugabteilung. Viele Eltern überraschen ihren Nachwuchs neuerdings mit Hatchimels. Kleine Tierchen, die sich erst durch ihre Eierschale picken und dann wie ein Haustier versorgt werden müssen. Sie sind die Nachfolger der Tamagotchis, ein Spielzeug, das in den 90er-Jahren kurz beliebt war, so Meyer von Froreich.

Kaum treten konnte man auch in der Altmarkt-Galerie. Und auch hier war man auf die vielen Gäste aus Tschechien vorbereitet. Als Pagen und Engel verkleidete Hostessen wiesen den Kunden den Weg zu Geschäften und Sehenswürdigkeiten. „Tschechischsprechende Hostessen haben wir nicht, denn nach unserer Erfahrung nach sprechen diese Gäste gut Deutsch und Englisch“, so Centermanagerin Nadine Strauß. Ihre Kunden kaufen in diesem Jahr gerne Brillant- und Silberschmuck und Parfüm als Geschenke. Wer nichts Falsches unter den Baum legen will, entscheidet sich für einen Gutschein, der für alle Läden in der Galerie gilt, sagt Strauß. Um den Kundenansturm danach auffangen zu können, bietet das Center die Gutscheine in diesem Jahr erstmals über die App „Love to shop“ an. Nadine Strauß rechnet damit, dass rund 100 000 Besucher an diesem Sonnabend in ihrem Einkaufszentrum waren. Genaue Zahlen weiß sie zu Beginn der Woche.

Zehn bis fünfzehn Prozent tschechische Gäste zählt Gorden Knabe in seinem Elbepark. Das Center profitiere vor allem von seiner Autobahnnähe. Rund 50 000 Besucher waren am Sonnabend da.

Für einen Bummel durch die Weihnachtsstadt lohnt sich auch mal das Aufstehen um sechs Uhr morgens.

