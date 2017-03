Ansturm auf die Gymnasien? Das neue Schulgesetz in Sachsen erleichtert den Zugang. Große Veränderungen erwarten die meisten Schulen aber nicht.

Wo geht das Lernen in der fünften Klasse weiter? Diese Frage stellt sich jetzt für rund 2 400 Viertklässler im Landkreis Bautzen.

Oberschule oder Gymnasium? Diese Frage treibt derzeit im Rödertal und im Landkreis Bautzen insgesamt rund 2400 Viertklässler und ihre Eltern um. Jetzt müssen sie die Entscheidung treffen, wo es ab dem Sommer weitergehen soll, und sich bis zum 8. März an der gewünschten Schule anmelden. Am gestrigen Mittwoch gab’s dafür die sogenannten Bildungsempfehlungen, in denen die Grundschulen mitteilen, welche weiterführende Schule sie für die Viertklässler am geeignetsten ansehen. Gymnasium oder Oberschule also. Doch diese Empfehlung ist anders als bisher nicht mehr bindend. Erstmals haben die Eltern das letzte Wort. Denn das Bautzener Oberverwaltungsgericht hatte im Oktober die bisherige Praxis in Sachsen gekippt, daraufhin beschloss der Landtag die Neuregelung.

Doch was heißt das nun konkret? Auch wenn die Grundschule den Besuch einer Oberschule empfiehlt, können die Eltern ihr Kind an einem Gymnasium anmelden. Es muss dann an einem Leistungstest teilnehmen. Der findet am 9. März am jeweiligen Gymnasium statt. Die Aufgaben dafür sind überall gleich und werden vom Kultusministerium vorgegeben, erläutert Sebastian Handrick von der Bildungsagentur Bautzen. Danach laden die Gymnasien die Eltern zum Gespräch ein und sprechen eine Empfehlung aus. Die Teilnahme an diesem Beratungsgespräch ist verpflichtend, an die Empfehlung müssen sich die Eltern aber nicht halten. Sie können also an ihrem Wunsch, ihr Kind aufs Gymnasium zu schicken, festhalten – auch wenn das Ergebnis des Leistungstests etwas anderes nahelegt.

Abwarten am Humboldt-Gymnasium

Müssen sich die Gymnasien deshalb nun auf einen Ansturm einstellen? „Abwarten, alles andere wäre Kaffeesatzleserei“, sagt Sebastian Handrick. „Schwer einzuschätzen“, meinen die meisten Schulleiter, die SZ zu dem Thema befragt hat. Sie rechnen aber damit, dass es keine allzu großen Veränderungen geben wird. Davon geht auch Andreas Kenner vom Radeberger Humboldt-Gymnasium aus. Der stellvertretende Schulleiter umschreibt die Stimmung mit „neugierig-gelassen“, die mit Blick auf die nun begonnenen Schul-Anmeldungen an seinem Gymnasium herrscht. „Denn ob sich die Eltern wirklich in einem spürbar hohen Prozentsatz über die Empfehlung der Grundschulen hinwegsetzen, bleibt ja abzuwarten“, schaut Andreas Kenner zunächst weitgehend entspannt auf das, was in den nächsten Tagen da am Humboldt-Gymnasium sich tun wird. Die Grundschullehrer, sagt er dann, „gehen ja sehr verantwortungsbewusst mit dem Thema Bildungsempfehlung um“.

Kommentar: Oberschulen sind nicht zweite Wahl!

Pestalozzi-Oberschule gelassen

Und was heißt das Ganze nun für die Oberschulen? „Wir bleiben ganz gelassen“, sagt zum Beispiel Marion Hobohm, die Leiterin der Radeberger Pestalozzi-Oberschule. Und auch die Eltern, sagt sie, lassen sich bisher vom medialen Wirbel um die neue Regelung nicht anstecken. Auch, wenn das Thema natürlich in den Elternabenden der vierten Klassen eine Rolle spielte, in denen sich die Oberschulen und die Gymnasien vorgestellt hatten. „Aber die Eltern wissen natürlich auch, dass es in Sachsen eine wirklich sinnvolle Durchlässigkeit zwischen beiden Schularten gibt, sodass es auch während der Oberschulzeit und natürlich auch nach der zehnten Klasse möglich ist, aufs Gymnasium zu wechseln“, macht Marion Hobohm deutlich. „Wir hatten auch in den zurückliegenden Jahren zum Beispiel viele verantwortungsbewusste Eltern, die ihre Kinder trotz Bildungsempfehlung fürs Gymnasium bei uns an der Oberschule angemeldet haben, weil sie der Meinung waren, dass es für ihre Kinder der bessere Weg ist“, blickt die Schulleiterin zurück.

Wenn alle Schüler zunächst länger gemeinsam lernen könnten, wäre es aus Sicht von Yvonne Fritsche, der Vorsitzenden des Kreiselternrates, das Beste. Nach sechs bis acht Jahren gemeinsamer Beschulung könnten die Reife und die sozialen Kompetenzen der Kinder sowie ihre Neigungen und beruflichen Wünsche bei der Wahl der Schulart besser berücksichtigt werden. Doch das ist in Sachsens Schulgesetz nicht vorgesehen. Auf ein Wort

