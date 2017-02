Ansturm auf die Gymnasien? Das neue Schulgesetz in Sachsen erleichtert den Zugang. Große Veränderungen erwarten die meisten Schulen aber nicht.

Wo geht das Lernen in der fünften Klasse weiter? Diese Frage stellt sich jetzt für rund 2 400 Viertklässler im Landkreis Bautzen. © Pawel Sosnowski

Oberschule oder Gymnasium? Diese Frage treibt derzeit im Landkreis Bautzen rund 2400 Viertklässler und ihre Eltern um. Jetzt müssen sie die Entscheidung treffen, wo es ab dem Sommer weitergehen soll, und sich bis zum 8. März an der gewünschten Schule anmelden. Am heutigen Mittwoch bekommen die Schüler dafür ihre Bildungsempfehlung. Doch die ist anders als bisher nicht mehr bindend. Erstmals haben die Eltern das letzte Wort. Denn das Bautzener Oberverwaltungsgericht hatte im Oktober die bisherige Praxis in Sachsen gekippt, daraufhin beschloss der Landtag die Neuregelung.

Doch was heißt das nun konkret? Auch wenn die Grundschule den Besuch einer Oberschule empfiehlt, können die Eltern ihr Kind an einem Gymnasium anmelden. Es muss dann an einem Leistungstest teilnehmen. Der findet am 9. März am jeweiligen Gymnasium statt. Die Aufgaben dafür sind überall gleich und werden vom Kultusministerium vorgegeben, erläutert Sebastian Handrick von der Bildungsagentur Bautzen. Danach laden die Gymnasien die Eltern zum Gespräch ein und sprechen eine Empfehlung aus. Die Teilnahme an diesem Beratungsgespräch ist verpflichtend, an die Empfehlung müssen sich die Eltern aber nicht halten. Sie können also an ihrem Wunsch, ihr Kind aufs Gymnasium zu schicken, festhalten – auch wenn das Ergebnis des Leistungstests etwas anderes nahelegt.

Kein übergroßer Druck

Müssen sich die Gymnasien deshalb nun auf einen Ansturm einstellen? „Abwarten, alles andere wäre Kaffeesatzleserei“, sagt Sebastian Handrick. „Schwer einzuschätzen“, meinen die meisten Schulleiter, die SZ zu dem Thema befragt hat. Sie rechnen aber damit, dass es keine allzu großen Veränderungen geben wird. Er sehe dem relativ gelassen entgegen, sagt Bodo Lehnig vom Goethe-Gymnasium Bischofswerda. „Ich denke, dass es hier im ländlichen Raum nur wenige Eltern sein werden, die von der neuen Regelung Gebrauch machen“, sagt Armin Bartz, Schulleiter am Kant-Gymnasium in Wilthen. Sein Kollege Karsten Vogt vom Bautzener Melanchthon-Gymnasium weiß von zwei, drei Eltern, die schon angekündigt haben, dass sie diesen Weg gehen wollen. Großartige Veränderungen bei den Schülerströmen erwarte er aber nicht. Die Erfahrung zeige, dass sich die Masse der Eltern an die Empfehlung der Grundschule halte. Das sieht auch Martina Carl, die Leiterin der Fichte-Grundschule in Bautzen, so. „Die meisten Eltern sind realistisch.“ Sie würden ihr Kind keinem übergroßen Leistungsdruck aussetzen wollen. Vor einigen Jahren sei das noch etwas anders gewesen, da habe es einen größeren Drang zum Gymnasium gegeben.

Reife und soziale Kompetenz

„Ich denke, dass die meisten Eltern verantwortungsbewusst entscheiden“, sagt Andreas Kämpe, Schulleiter am Bautzener Schiller-Gymnasium. Sie würden ja auch langfristig darauf vorbereitet. So stehen Vertreter der Oberschulen und Gymnasien bereits in den nächsten Wochen wieder vor den Eltern der Drittklässler, um über Möglichkeiten des weiteren Bildungsweges und die Anforderungen an ihren Schulen zu informieren. Und die Grundschullehrer beraten mehrfach in individuellen Gesprächen. Auch Michael Hubrich, Schulleiter der Neukircher Oberschule, wird demnächst in den umliegenden Grundschulen wieder darüber sprechen, worauf es ab Klasse 5 ankommt – und dabei auch erwähnen, dass nach dem Übergang an die Oberschule der Weg zum Abitur ja immer noch möglich ist.

Oberschulen und Gymnasien im Überblick zurück 1 von 22 weiter Schiller-Gymnasium Bautzen Adresse: Schilleranlagen2 Telefon: 0359132680 Schüler: 766 Lehrer: 63 Profile: naturwissenschaftlich, gesellschaftswissenschaftlich, künstlerisch Sprachen: Englisch, Russ., Franz., Latein Nachmittags-/Ganztagsangebote: Fechten, Klettern, Volley-, Basket-, Floorball, Schach, Floristik, Filzen, Theater, Orgel, Bläsergruppe, Schulband, Chor, Spanisch, Polnisch, Schulzoo, Handwerker, Elektronik, Eisenbahn, AG Mosambik u.a. Anmeldung: 1. bis 3. März von 8 bis 18 Uhr, 6. und 7. März von 8 bis 16 Uhr, 8. März von 8 bis 12 Uhr

www.schiller-gymnasium-bautzen.de Melanchthon-Gymnasium Bautzen Adresse: Bahnhofstraße2 Telefon: 03591481411 Schüler: 646 Lehrer: 56 Profile: gesellschaftswissenschaftlich, naturwissenschaftlich, , Neigungskurse in der Sekundarstufe II: „Transjob“, „Mensch und Gesundheit“sprachlich Sprachen: Englisch, Französisch, Latein,

Spanisch (im Profil) Nachmittags-/Ganztagsangebote: Sportklasse, Bläserklasse, AG Künstlerisches Gestalten, Volleyball, Unihockey, Gitarrenspiel, Theater, Schülerzeitschrift Anmeldung: vom 1. bis 3. März von 8 bis 18 Uhr, vom 6. bis 8. März von 8 bis 16 Uhr www.pmg-bautzen.de Sorbisches Gymnasium Bautzen Adresse: Friedrich-List-Straße8 Telefon: 0359152730 Schüler: 445 Lehrer: 50 Besonderheit: Vorkenntnisse in sorbischer Sprache als Zugangsvoraussetzung Profile: naturwissenschaftl., gesellschaftswissenschaftl. Sprachen: Sorbisch als Unterrichtssprache, Englisch, Tschechisch,

Russisch, Französisch Nachmittags-/Ganztagsangebote: Chor, Orchester, Theater, Dudelsack, Kontrabass, Schlaginstrumente, Tanzgruppe, Foto-AG, Inline Skating, Technik, Schach, Volleyball, Fußball, Hausaufgabenbetreuung Nachmittags-/Ganztagsangebote: Hausaufgabenbetreuung, Förderunterricht, Orchester, Chor, Tanzgruppe, Kinder- und Jugendtheater, Kontrabass, Dudelsack, Latein, Spanisch, Polnisch, chemische Experimente, technisches Basteln, Ökologie, Sport, FotografieAnmeldung: 2. März 7.30 bis 18 Uhr, 3. März 7.30 bis 13 Uhr, 6. bis 8. März 7.30 bis 16 Uhr www.sorbisches-gymnasium.de Kant-Gymnasium Wilthen Adresse:Karl-Marx-Straße52 Telefon: 0359233083 Schüler: 530 Lehrer: 43 Profile: naturwissenschaftlich, gesellschaftswissenschaftl., künstlerisch Sprachen: Englisch, Französisch, Latein Nachmittags-/Ganztagsangebote: Erste Hilfe, Keramik, Schach, Tanz, Textilgestaltung, English Debating Club, Deutsch-israelischer Jugendaustausch, Mathematik-Training, Club Junger Historiker Nachmittags-/Ganztagsangebote: Tierpflege, Unihockey, Volleyball, Gitarre, Töpfern, Schülerakademie, Webpräsenz, Fußball, Tastschreiben, Handarbeit, Modellbau, Tanzschule, Nähen, Rollenspiel, Keramik, Literrunde, Spanisch, Dance4fans, Abi Geschichte, Mathe Nachhilfe, Dt.-Israel. Jugendaustausch, Erste HilfeAnmeldung: am 1. und 2. März 7 bis 16 Uhr, 3. März 17 bis 20 Uhr zur Nacht der offenen Tür, 6. und 8. März 7 bis 16 Uhr, 7. März 7 bis 18 Uhr www.ikg-wilthen.de Gottlieb-Daimler-Oberschule Bautzen Adresse: Daimlerstraße 6 in Bautzen Telefon: 0359127087611 Schüler: 430 (inklusive Abendoberschule) Lehrer: 36 Neigungskurse: Gesundheit und Sport, Sprache und Kommunikation, Naturwissenschaft und Technik, Kunst und Kultur Sprachen: Englisch und Russisch Nachmittags-/Ganztagsangebote: Hausaufgabenbetreuung, Förderunterricht,Schulclub, AGs wie Technik, Kunst, Schulband, Gitarre, Schlagzeug, Keyboard, Theater, Roboter, Schülerzeitung, Sport u.a. Nachmittags-/Ganztagsangebote: Sport, Musik, Instrumentalunterricht, Technik, Computer Anmeldung: am 2. und 6. März von 10 bis 17 Uhr, am 3. März von 10 bis 12 Uhr, am 7. und 8. März von 10 bis 15.30 Uhr www.daimler-os-bautzen.de Dr.-S.-Allende-Oberschule Bautzen Adresse: Dr.-Salvador-Allende-Straße52 in Bautzen Telefon: 035912715190 Schüler: 330 Lehrer: 28 Profil: naturwissenschaftlich-technisch Sprachen: Englisch,

Russisch Nachmittags-/Ganztagsangebote: Singen und Instrumental/Kunstwerkstatt/Lebenslust „Livestyle“; Hausaufgabenbetreuung/Kreativpause; Faustball/Fußball/Judo; Schülerradio „Aktiv“; Tierisch-Tierisch/Technik, die begeistert Anmeldung am 2. März von 9 bis 17 Uhr, am 3. März von 8 bis 10 Uhr, vom 6. bis 8. März jeweils von 9 bis 15 Uhr www.allende-os-bautzen.de Oberschule Gesundbrunnen Adresse: Friedrich-Ebert-Straße4, BZ Telefon: 0359167700000 Schüler: 292 Lehrer: 27 Neigungskurse: Naturwissenschaft und Technik, Sprache und Kommunikation, Soziales und gesellschaftliches Handeln, Gesundheit und Sport Sprachen: Engl., Franz. Nachmittags-/Ganztagsangebote: Hausaufgabenbetreuung, Gesunde Ernährung, Fußball, Handball, Töpfern, Malen und Gestalten, Tanzen, Modellbau, Musik, Bibliothek Nachmittags-/Ganztagsangebote: Musical/Band, Breakdance, künstlerisches Gestalten, technisches Basteln, Fußball, Volleyball, Hausaufgabenbetreuung u.a.Anmeldung: 1. März 12 bis 16 Uhr, 2./7. März 8 bis 18 Uhr, 3. März bis 15 Uhr, 6./8. März bis 16 Uhr www.os-gesundbrunnen-bautzen.de Sorbische Oberschule Bautzen Adresse: Friedrich-List-Straße8 Telefon: 03591527350 Schüler: 188 Lehrer: 23 Besonderheit: Zugangsvoraussetzung sind Vorkenntnisse in sorbischer Sprache Neigungskurse: Kunst und Kultur, Gesundheit und Soziales Sprachen: Sorbisch, Englisch, Russisch Nachmittags- und Ganztagsangebote: Hausaufgabenbetreuung, Volleyball, Fußball, Tischtennis, Chor, Theater, künstlerisches Gestalten, Töpfern, Kochen Anmeldung: am 1., 6., 7. und 8. März 8 bis 16 Uhr, am 2. März 8 bis 18 Uhr, am 3. März 8 bis 12 Uhr www.sorbische-ms-bautzen.de Goethe-Gymnasium Bischofswerda Adresse: August-König-Straße12 Telefon: 03594703131 Schüler: 699 Lehrer: 64 Profile: sprachlich, naturwissenschaftl., künstlerisch; musikalisch/sportlich orientierte Klassen; ab Kl. 11 Leistungskurs Kunst Sprachen: Englisch, Russisch, Französisch, Latein Nachmittags-/Ganztagsangebote: Leistungsförderung Mathe/Französisch, Schülerfirma, Schülerzeitung, Schulclub, „Jugend debattiert“, Streitschlichter, Orgelspiel, Mädchenfußball, Klettern, Schach, Theater, Schulmuseum, Band Nachmittags-/Ganztagsangebote: Spanisch, Polnisch, Portugiesisch, Schülerzeitung, Jugend debattiert, Streitschlichter, Volleyball, Fechten, Jugendchor, Theater,Schulband, Präparationstechniken u.a.Anmeldung: 1. bis 8. März 8 bis 17.30, 3. März bis 19 Uhr Nacht der offenen Tür www.goethegym-biw.de Polenz-Oberschule Cunewalde Adresse: Czornebohstraße23 Telefon: 03587724378 Schüler: 294 Lehrer: 28 Neigungskurse: Sprache und Kommunikation, Naturwissenschaft und Technik, Kunst und Kultur, Gesundheit und Sport, Informatik und Medien Sprachen: Englisch, Französisch Nachmittags-/Ganztagsangebote: Begegnungssprache Tschechisch, Fit am PC, Yoga, Karate, Schach, Seilakrobatik, Tischtennis, Theater, Tanzen, Rückenschule, Kunst-AG, Aquaristik, Nähen, Töpfern, Geschichte im Film, Tastatur, Kochen & Backen, Modellbau, Erlebnis-GTA, Elektronisches Wörterbuch, Internetcafé Nachmittags-/Ganztagsangebote: Chor, Gitarre, Fit am PC, Bibliothek, Hausaufgaben, Lego, Studi-Treff, Tanzen, Einrad, Seilakrobatik, Karate, Kegeln, Modellbau, Schulklub Anmeldung: 6. bis 9.März 7 bis 14.30 Uhr, am 7. März bis 18 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung www.polenzschule.de Evangelische Schule Gaußig Adresse: Bautzener Straße 5 Telefon: 03593050422 Schüler: 312 Lehrer: 26 Besonderheit: Ergodiakonisches Profil Neigungskurse: Singe und spiele deinen Song, Kochen einmal anders, Experimentieren mit Farbe, Mein Leben und ich, Arbeiten mit Holz, Schulchor, Schulband, Brassband Sprachen: Englisch Nachmittags-/Ganztagsangebote: Töpfern, Kunstwerkstatt, 10-Finger-Schreiben, Trainingskurse Englisch und Mathe (ab Kl. 7), Erste Hilfe für den Führerschein Anmeldung: 1. bis 3. und 6. März 7.30 bis 16Uhr www.evsz-gaussig.de Freie Mittelschule Großdubrau Adresse:Schulstraße1 Telefon: 0359347144 Schüler: 127 Lehrer: 18 Neigungskurse: Chor, Französisch, Faustball, Schülerzeitung, Geschichte (Die Stadt im Wandel der Jahrhunderte) Sprachen: Englisch, Russisch, Französisch Nachmittags-/Ganztagsangebote: Hausaufgabenbetreuung, Reiten, Zeichnen, Keramik, Bibliothek, Schülerzeitung, Modellbau, Kegeln, Faustball, Unihockey, Volleyball, Tisch-/Brettspiele, Künstlerisches Gestalten, Kochen & Backen, Linedance, PC-Anwendung Nachmittags-/Ganztagsangebote: Hausaufgabenbetreuung/Lernhilfe, Schulband, Keramikwerkstatt, Klavier- und Gitarrenunterricht, Tischtennis, Kegeln, Junge Sanitäter, Freizeitsport, Kochen und Backen Anmeldung: 1. März 12.30 bis 18 Uhr, 2., 6. und 7. März 7.30 bis 18 Uhr, 3. und 8. März bis 16 Uhr www.freie-mittelschule.de Evengelische Oberschule Hochkirch Adresse: Schulstraße 7 Telefon: 035939 889752 Schüler: 130 Lehrer: 16 Neigungskurse: Gesunde Schulküche, Spanisch II, Selbstbehauptung, Naturwissenschaftliche Experimente Sprachen: Englisch Nachmittags-/Ganztagsangebote: Himmlische Speise, Schulband, Blechblasmusikanten, Ballsport, Nähen mit der Maschine, Biene und Honig Anmeldung: am 1. März von 12 bis 18 Uhr, am 2. März von 8 bis 18 Uhr, am 3., 6. und 7. März von 8 bis 16 Uhr und nach Vereinbarung www.evosh.de Evangelische Paulus-Oberschule Königswartha Adresse: Neudorfer Str. 12 a Telefon: 035931299503 Schüler: 154 Lehrer: 18 Neigungskurs: Römische Kultur/Basiskurs Latein; Mode-Design; Schule macht Essen; Made by you; Volleyball; Erstellen eines Lernprogramms Sprache: Englisch Nachmittags-/Ganztagsangebote: Schulbands, Puppenbaukurs, Zinnfiguren, Musical/Tontechnik, traditionelles Handwerk, Hausaufgabenbetreuung, Förderangebote Anmeldung: 1. März von 17 bis 19 Uhr, 2. März von 7 bis 18 Uhr, 3. März von 7 bis 15 Uhr, 6. März von 7 bis 12 Uhr www.paulus-schule.de Oberschule Malschwitz Adresse: Guttauer Landstraße17 Telefon: 03593230822 Schüler: 307 Lehrer: 26 Neigungskurse: Naturwissenschaft/Technik, Informatik/Medien, Gesundheit/Sport, Kunst/Kultur Sprachen: Engl., Russisch Nachmittags-/Ganztagsangebote: Früh- und Hausaufgabenbetreuung, LRS-Förderung, Bibliothek, Chor, Theater, Medien AG, Ballsport,Tischtennis, Holzbearbeitung/Modellbau, Kochen/Backen, Schulgarten, Keyboard, Gitarre, Breakdance, Tanzen, Yoga, Schulclub Ganztagsangebote: Hausaufgabenbetreuung, Bibliothek, Chor, Theater, Medien AG, Ballsportarten, Tischtennis, Dekoratives Gestalten, Modellbau, Natur/Umwelt, Kochen/Backen, Keyboard, Gitarre, Breakdance, Tanzen, Yoga, Schulclub Anmeldung: 1. bis 3. sowie 6. und 7. März 7 bis 16 Uhr, 4. März 9 bis 12 Uhr, 8. März 7 bis 12 Uhr www.mittelschule-malschwitz.de Sorbische Oberschule Radibor Adresse: Dr.-M.-Grollmuß-Straße3 Telefon: 03593523275 Schüler: 204 Lehrer: 24 Neigungskurse: Sprache und Kultur, Naturwissenschaft und Technik, Gesundheit und Sport Sprachen: Sorbisch, Englisch, Russisch Nachmittags-/Ganztagsangebote: Schach, Akrobatik, Sport, Spiele, Schülerband, Theater, Bibliothek, Schulmuseum, Kochen u.a. Rückschlag-Sportarten; Nachmittags-/Ganztagsangebote: Akrobatik, Nähen, Tischtennis, Holzbearbeitung, Hausaufgabenbetreuung, Prüfungsvorbereitung, Bibliothek Anmeldung: am 2. und 6. März von 14 bis 16 Uhr, am 3. März von 8 bis 12 Uhr, am 7. März von 13.30 bis 18 Uhr, am 8. März von 8 bis 13 Uhr, am 9. März von 10 bis 15 Uhr www.radibor.net Freie Christliche Schule Schirgiswalde Adresse: Kirchberg 7 in Schirgiswalde Telefon: 03592544181 Schüler: 144 Lehrer: 19 Neigungskurse: u.a. Künstl. Techniken; Rund um den gedeckten Tisch; Russisch; Vertiefungskurse (in Kl. 10) Wirtschaft, Gesundheit & Soziales Sprache: Englisch Freizeitangebote: Handarbeit, Filzen, Töpfern, Keyboard, Trommeln, Robotik-AG, Theater, Schülerzeitung, Jugend forscht, Holzgestaltung, Streitschlichter Ganztagsangebote: Roboterbau, Jugend forscht, Piloten, Fotografie, Haustiere, Filzen, Holzwerkstatt, Floristik, Backstube, 10-Finger-Tippen, Band, Philosophie-Club, Ballspiele, Schach, Schülerzeitung, Förderunterricht Anmeldung: 1. März 15 bis 18 Uhr, 2. März 16 bis 19 Uhr www.csv-schirgiswalde.de Oberschule Neukirch Adresse:Parkstraße 48 Telefon: 03595131448 Schüler: 230 Lehrer: 19 Neigungskurse: Naturwissenschaft und Technik, Gesundheit und Sport, Soziales und gesellschaftliches Handeln, Kunst/Kultur Sprachen: Engl., Russisch Nachmittags-/Ganztagsangebote: Früh- und Hausaufgabenbetreuung, LRS-Förderung, Bibliothek, Chor, Theater, Medien AG, Ballsport,Tischtennis, Holzbearbeitung/Modellbau, Kochen/Backen, Schulgarten, Keyboard, Gitarre, Breakdance, Tanzen, Yoga, Schulclub Ganztagsangebote: Hausaufgabenbetreuung, Modelleisenbahn, Schiffsmodellbau, Töpfern, Kreatives Backen, Keyboard, Gitarre, Sport und Spiel, Junge Sanitäter, Tschechisch Anmeldung: 1. März 13 bis 17.30 Uhr, 2. und 7. März 8 bis 17.30 Uhr, 3., 6. und 8. März 8 bis 12.30 Uhr www.cms.sachsen.schule/msneukirch Hauptmann-Oberschule Sohland Adresse: Gerhart-Hauptmann-Str.5 Telefon: 03593632205 Schüler: 250 Lehrer: 26 Neigungskurse: Traditionell durchs Jahr, Fit ist Trumpf, Rund ums Rad, Holzbearbeitung, Kulinarische Weltreise, Vom Kyu zum Dan, Musical u.a. Sprachen: Englisch, Französisch, Russisch Nachmittags-/Ganztagsangebote: Hausaufgabenbetreuung, Lernförderung Mathe/Englisch, LRS-Förderung, Karate, Gitarre, Schülerband, Schülerzeitung, Basteln/Modellbau, Theater, Angeln, Kochen/Backen, Sport, PC-Mediengestaltung, Radfahren und FußballNachmittagsangebote: Hausaufgabenbetreuung, Radfahren, Oldtimerfreunde, Outdoorspiele, Skaten, Lernförderung Mathe, Kreativpause, Theater, Kochen und Backen, Fußball, Gitarre, LRS- Förderung Anmeldung: am 2. März von 8 bis 18 Uhr, 3. bis 8. März von 8 bis 14 Uhr www.oberschule-sohland.de Freie Mittelschule Weißenberg Adresse: Reichenbacher Straße2 Telefon: 035876441110 Schüler: 144 Lehrer: 14 Neigungskurse: Chor, Naturschutz, Handwerk, Theater Sprachen: Englisch, Russisch Ganztagsangebote: Schülerband, Hausaufgabenbetreuung, Tanz, Tischtennis, Peddingrohrflechten, Schulhausgestaltung GTA: Klavier, Schülerband,Volleyball, Sportspiele,Streitschlichter, Schulle ohne Rassismus-Schule mit Courage,Prüfungsvorbereitung,Naturschutz,Kreatives Gestalten, Kosmetik, Freizeit/-Hausaufgabenbetreuung, Turnen und TanzNachmittags-/Ganztagsangebote: Sport, Instrumentalunterricht (Klavier, Gitarre und Drum Line), Schülerband, kreatives Gestalten, Body-Attack, Entspannung und individuelle Freizeitbetreuung Anmeldung: 1. März 12.30 bis 15.30 Uhr, 2. und 3. März 7.30 bis 15.30 Uhr, 6. März 7.30 bis 15 Uhr www.kinder-in-weissenberg.de Oberschule Bischofswerda Adresse: Kirchstraße 29 Telefon: 035947173220 Schüler: 419 Lehrer: 32 Neigungskurse: Natur/Technik, Sprache/Kommunikation, Kunst/Kultur, Gesundheit/Sport, Informatik/Medien Sprachen: Englisch, Französisch, Russisch Nachmittags-/Ganztagsangebote: Schach, Akrobatik, Sport, Spiele, Schülerband, Theater, Bibliothek, Schulmuseum, Kochen u.a. Rückschlag-Sportarten; Ganztagsangebote: Mode & Design, Keramik, Theater, Filzen, Aquaristik, Modelleisenbahn, Schiffsmodellbau, Fotoclub, Schach, Tanzgruppe , Fußball u.a. Anmeldung: 6. März 8 bis 15 Uhr, 7. März 8 bis 12 und 13 bis 18 Uhr, 8. März 8 bis 13 Uhr, 9. März 8 bis 12 und 13 bis 16 Uhr, 10. März 8 bis 10 Uhr www.cms.sachsen.schule/osbiw Goethe-Oberschule Wilthen Adresse: Schulstraße41 Telefon: 0359233052 Schüler: 321 Lehrer: 27 Neigungskurse: Freizeitsport, Weltreisen, Von den Sternen, Gesunde Lebensweise, Tanz im Wandel der Zeit, Geschichte, Schauen und Bauen, Bleistift als Zeichengerät Sprachen: Engl., Franz. Ganztagsangebot: Hausaufgabenbetreuung, Förderkurse, LRS-Förderung, Mädchenband, Schülerkabarett, Skaten, Kreatives Gestalten, Musical-AG, Keramikzirkel, Typgerechtes Schminken, Volleyball, Yoga, Gitarre, Keyboard, Akkordeon u.a.Nachmittags-/Ganztagsangebote: Hausaufgabenbetreuung, Tanzschule, Skaten, Geocaching, Konzentrationstraining, Gitarre, Musical-AG, Kabarett, Töpfern, Tontechnik, Kochklub Anmeldung: 1. März 7.30 bis 17 Uhr, 2. März bis 18 Uhr, 3. März bis 14 Uhr, 6. März bis 16 Uhr www.oberschule-wilthen.de

„Wir hatten in den letzten Jahren zwei Schüler, die nach Klasse 5 noch aufs Gymnasium gewechselt sind.“ An der Oberschule in Malschwitz beobachtet man den Trend, dass Schüler, die zum Teil schon in Klasse 4 die Empfehlung fürs Gymnasium hatten, sich erst nach Klasse 10 entscheiden, noch Abitur zu machen, und dann ans Berufliche Gymnasium gehen.

Wenn alle Schüler zunächst länger gemeinsam lernen könnten, wäre es aus Sicht von Yvonne Fritsche, der Vorsitzenden des Kreiselternrates, das Beste. Nach sechs bis acht Jahren gemeinsamer Beschulung könnten die Reife und die sozialen Kompetenzen der Kinder sowie ihre Neigungen und beruflichen Wünsche bei der Wahl der Schulart besser berücksichtigt werden. Doch das ist in Sachsens Schulgesetz nicht vorgesehen.

Zur Anmeldung sind mitzubringen: Geburtsurkunde, Bildungsempfehlung und Halbjahresinformation (jeweils im Original), Anmeldeformulare

Über die Aufnahme an der gewünschten Schule werden die Eltern am 16. Mai informiert. Schulen in freier Trägerschaft geben eher Bescheid.

