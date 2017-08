Ansturm auf die Grundschule Die Schülerzahl in Weida verdoppelt sich zum Schuljahresbeginn. Wie ist die Schule darauf vorbereitet?

Die Containerschule von innen: Erzieherin Julia Klimt trägt die letzten Kisten mit Spielen in das Hortzimmer.

Die Containerschule von außen: auf dem Sportplatz der Grundschule Magdeburger Straße (Weida).

Für Silvia Bretschneider ist das anstehende Schuljahr kein ganz gewöhnliches: Ihre Schule, die dritte Grundschule in Weida an der Magdeburger Straße, wächst quasi schlagartig. Denn die Grundschule Storchenbrunnen an der Alleestraße (Gröba) wird aufgelöst: Alle Kinder und die meisten Lehrer wechseln an die Schule nach Weida – zu Silvia Bretschneider. Die zweiten bis vierten Klassen vom Storchenbrunnen bleiben als Klassenverband zusammen und behalten auch ihre Klassenleiterin, soweit diese mit wechselt.

Für Bretschneider und ihr Team bedeutete der Zuzug: viel Organisation und einige Umstellungen. „Das ist schon etwas Besonderes, aber im positiven Sinne“, sagt die Schulleiterin. Schließlich ist sie als eine der „Siegerinnen aus dem Grundschulstreit“ im vergangenen Jahr hervorgegangen. Ihre Schule bleibt erhalten, soll – so die Planungen – sogar eines Tages einen Neubau bekommen.

Statt wie in den vergangenen Jahren ein oder zwei erste Klassen wird Silvia Bretschneider am Sonnabend bei der Schuleinführung drei neue Klassen begrüßen. Auch die Schülerschar insgesamt vergrößert sich enorm: von 160 auf 300 Kinder. Das Kollegium wächst außerdem von zehn auf 19 Kollegen – 18 Lehrerinnen und ein Lehrer.

Ganz ohne bauliche Veränderungen war das nicht möglich. „Das wäre im Hauptgebäude schon ganz schön eng geworden“, sagt die Schulleiterin. Und ohne Doppelbelegung von Räumen durch Hort und Schule hätte das schon gar nicht funktioniert. Denn Hortbetreuung und Unterricht finden zwar in der Regel nie gleichzeitig statt, trotzdem wird darauf geachtet, dass die Schüler nach der Unterrichtszeit am Nachmittag den Ort wechseln, um auch räumlich Abstand vom Lernen zu gewinnen.

Um alle unterzubringen, hat die Stadt eine Containerschule auf dem Sportplatz errichten lassen. Darin sind die Räume der drei ersten Klassen untergebracht. Und auch der Hort, der durch den Zuwachs aus Gröba zusätzlich Platz brauchte, nutzt die Container. Noch etwas kahl sieht es darin aus, aber die Horterzieher und Grundschullehrerinnen haben schon einiges dafür getan, dass es etwas bunter wird. Während die Schule von außen deutlich nach Provisorium aussieht, wirkt sie innen wie eine ganz normale Schule.

Die Container könnten nun einige Jahre gebraucht werden. Ein Datum für den Abbau steht noch nicht fest. „Das machen wir davon abhängig, wie sich die Anzahl der Schüler in Riesa entwickelt“, sagt Kathleen Kießling. Sie leitet das Amt für Bildung, Kultur und Soziales der Stadt Riesa.

Auch Schulleiterin Silvia Bretschneider hat sich darauf eingestellt, eine unbestimmte Zeit lang für zwei Schulgebäude verantwortlich zu sein. Immerhin: Ein Problem für den Sportunterricht entsteht durch die Container auf dem Sportplatz wohl nicht: „Wir arbeiten super mit der Förderschule Lichtblick zusammen, deren Sportanlagen wir auch mit nutzen können“, sagt sie. Sogar der Schulanfang werde mit der Förderschule zusammen gefeiert, so Bretschneider.

Im vergangenen Sommer hatte der Stadtrat zugestimmt, eine der vier städtischen Grundschulen zu schließen. Die Wahl fiel auf die Grundschule Am Storchenbrunnen. Auf lange Sicht soll das Gebäude an der Alleestraße aber wieder Grundschulstandort werden. Wenn alles nach Plan läuft, ziehen Kinder und Kollegium der Grundschule Breitscheidstraße (Zentrum) im Jahr 2021 an den Standort Storchenbrunnen in Weida um.

Hintergrund für die Schließung einer Grundschule sind rückläufige Schülerzahlen in Riesa.

