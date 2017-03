Ansturm auf die freie Grundschule

Die Nachfrage nach den Plätzen in der freien evangelischen Grundschule in Großerkmannsdorf war während der Anmeldungszeit in den vergangenen Wochen groß. © Thorsten Eckert

Zum ersten Mal in der noch jungen Geschichte der freien evangelischen Grundschule in Großerkmannsdorf war die Nachfrage nach Plätzen größer als die Kapazität. Vor wenigen Tagen ist die Anmeldung fürs kommende Schuljahr zu Ende gegangen, und ab Sommer werden hier dann nun insgesamt drei Klassen lernen. Von der ersten bis zur dritten Klasse. „Diese Nachfrage macht uns natürlich stolz“, freut sich Großerkmannsdorfs Pfarrer Johannes Schreiner, der auch im Vorstand des Schul-Trägervereins sitzt. Weggeschickt wurde übrigens niemand, „wir haben das über Rückstellungen um ein Jahr gelöst“, sagt er.

Wobei es längst nicht mehr „nur“ Großerkmannsdorfer Kinder sind, die hier angemeldet werden. Aus allen Radeberger Ortsteilen, auch aus Dresden kommen die Schüler. „Und es melden auch nicht alle Großerkmannsdorfer ihre Kinder bei uns an – es ist also nicht der von vielen befürchtete Verdrängungswettbewerb zwischen unserer und den staatlichen Grundschulen wie zum Beispiel in Ullersdorf geworden“, beruhigt der Pfarrer. (SZ/JF)

zur Startseite