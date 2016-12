Ansturm auf die Enduro-WM Zum dritten Mal macht das Motorsport-Event in der Sachsenarena Station. Nicht nur die Fans freuen sich darauf.

Zum dritten Mal messen sich am 7. Januar die besten Enduro-Fahrer in der Sachsenarena. Riesa ist einer von vier Veranstaltungsorten des Events. Die Strecke existiert bislang nur am Rechner. Im Januar wird sie gebaut. Dann rückt wieder schweres Gerät in der Arena an.

Die Strecke existiert bislang nur am Rechner. Im Januar wird sie gebaut. Dann rückt wieder schweres Gerät in der Arena an.

Die Strecke steht bereits – jedenfalls digital. Ein dreidimensionales Modell am Rechner zeigt, auf welchem Parcours am 7. Januar die besten Enduro-Fahrer um den Weltmeistertitel fahren werden. Rund 300 Meter ist der Rundkurs lang, und abermals gespickt mit Hindernissen, vom Wassergraben über Steine bis hin zu losen Holzscheiten. Ab 2. Januar werden die Organisatoren die Sachsenarena wieder in Beschlag nehmen, um den Parcours aufzuschütten, erklärt Thorsten Horn, dessen Agentur die Öffentlichkeitsarbeit für die Veranstaltung übernommen hat. 2015 und 2016 hatten die Vorbereitungen schon vor dem Jahreswechsel begonnen. „Diesmal geht es ein bisschen entspannter zu“, erklärt Horn. Theoretisch könnte man auch noch später anfangen. „Aber so bleibt mehr Zeit für den Feinschliff.“ Schließlich haben die Macher der Riesaer Enduro-Rennen einen Ruf zu verlieren.

Schon in den ersten beiden Jahren gab es für die Strecke viel Lob – von den Ausrichtern der WM und von den Fahrern. „Überhaupt waren die Strecken in Riesa und Prag die besten, die wir je hatten – großes Kompliment an die Organisatoren und den Streckenbauer“, sagt beispielsweise Jonny Walker, der beim letzten Rennen Anfang des Jahres den zweiten Platz belegte. „Auf Riesa freue ich mich besonders, denn die deutschen Fans sind einfach toll – sehr gut informiert und sehr enthusiastisch.“ Der geschilderte Enthusiasmus lässt sich laut Thorsten Horn auch an den puren Zahlen ablesen. „Wir haben bei der kommenden Veranstaltung rund 6 000 Plätze zur Verfügung. Meines Wissens sind 5 000 Karten bereits weg – und das ist der Stand aus der vergangenen Woche.“ Rund um den sportlichen Part wird es auch wieder ein Rahmenprogramm geben, verrät der Sprecher. Ein Extra-Ticket berechtigt beispielsweise zum Besuch des Trainings am Vormittag. Außerdem werde es wieder eine Autogrammstunde geben, bei der die Fans die Enduro-Stars auch einmal aus der Nähe sehen können. Und für die Pausen ist ebenfalls die eine oder andere Aktion geplant. „Im vergangenen Jahr war das Motto ja ‚Stahlstadt Riesa‘, was sich auch in der Strecke widerspiegelte.“ Ein solches Motto soll es auch 2017 wieder geben. Es soll in den nächsten Tagen verraten werden.

Innerhalb von nur zwei Jahren hat sich die Super-Enduro in der Sachsenarena etabliert, davon zeugt nicht zuletzt auch das überdimensionale Motorrad, das im Januar den Stahl-Andy vor der Sachsenarena abgelöst hat. Die Stars der Szene bescheren „nicht nur der Halle, sondern auch der gesamten Stadt und dem Umland einen spektakulären, rasanten Jahresauftakt“, sagt Oberbürgermeister Marco Müller, der gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender der FVG ist. „Es ist für mich immer wieder erstaunlich, welch flexible Möglichkeiten unsere Arena bietet, dass solche außergewöhnlichen Großevents hier stattfinden können.“

Wie in den Vorjahren wird Riesa die zweite von vier Stationen innerhalb der Indoor-Weltmeisterschaft sein. Bereits am 17. Dezember waren die Fahrer im polnischen Krakau unterwegs, im März geht es noch nach Bilbao (Spanien) und Albi (Frankreich).

