Ansturm auf die Biotonne Der Zweckverband kommt mit der Auslieferung neuer Tonnen gar nicht hinterher.

Diese Offerte zieht: Kostenlos bis 2021 – dieses Angebot für die Biotonne war offenbar für viele Kunden derart attraktiv, dass der Zweckverband oberes Elbtal/Osterzgebirge (ZAOE) jetzt einen echten Ansturm erlebt. Seit August läuft die neue Biokampagne im ZAOE. „Bis zum heutigen Tag sind über 15 000 neue Anträge für die Bestellung bzw. Wechsel einer Biotonne bei uns eingegangen“, so Olaf Müller vom Zweckverband. „Leider kommt es auf Grund der sehr großen Anzahl der Bestellungen, zu Verzögerungen bei der Gestellung der Bioabfallbehälter. Im Normalfall kann der Bürger damit rechnen, dass innerhalb von vier Wochen der Auftrag bearbeitet wird.“ Nun kann es allerdings deutlich länger dauern.

Momentan besteht für einige Behältergrößen wie die 240-Liter-Biotonnen ein so hoher Bedarf, dass von der Bestellung durch den Bürger bis zur Aufstellung am Grundstück durchaus bis zu acht Wochen vergehen können. Im Landkreis Meißen sind momentan 12 700 Bioabfallbehälter in den unterschiedlichen Behältergrößen (60 l, 120 l, 240 l) aufgestellt.

