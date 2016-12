Ansturm auf den Elbepark Die vielen Kunden sorgten für ein Verkehrschaos. Sie sind auch einer Eröffnung zu verdanken, bei der nicht alles glattlief.

Am Mittwoch staute es sich rund um den Elbepark gewaltig. Im Vergleich zum Vorjahr kamen deutlich mehr Kunden in das Einkaufszentrum. Das hängt auch mit der Neueröffnung von Höffner zusammen. © René Meinig

Entnervt drehen Autofahrer Runde um Runde am Elbepark – auf der Suche nach einer Lücke, die es nicht mehr gibt. Wenn sie es überhaupt bis zu dem großen Einkaufszentrum an der Peschelstraße schaffen. Denn bereits Kilometer entfernt staut es sich gewaltig. Am Mittwochnachmittag stehen die Autokolonnen nicht nur auf den Straßen rund um den Elbepark still. Auch an der Autobahnabfahrt Dresden-Neustadt und entlang der Leipziger Straße gab es kein Vorankommen. Auf der A4 Richtung Chemnitz herrschte sogar auf den drei Kilometern zwischen Wilder Mann und Washingtonstraße stockender Verkehr.

„Bis jetzt hatten wir bereits über 30 000 Kunden“, sagt Centermanager Gordon Knabe am Nachmittag auf SZ-Anfrage. Generell seien die Tage zwischen Weihnachten und Silvester die meistbesuchten. Geschenke werden umgetauscht, Lebensmittel und Silvester-Knaller werden besorgt. In diesem Jahr sei aber besonders viel los, sagt Knabe. Um etwa zehn Prozent sei die Anzahl im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Der Centermanager erklärt sich diesen mit dem Frühangebot von Media Markt. Dort öffneten sich am Dienstag bereits um 8 Uhr – zwei Stunden früher als gewöhnlich – die Türen. Auch die Neueröffnung von Höffner habe viele Kunden angelockt. Die durften nach zweimonatigem Umbau um 9 Uhr erstmals wieder in den Markt. „Da warteten allerdings schon 700 Leute vor der Tür“, so der Elbepark-Manager. Trotzdem verlief die Eröffnung nicht wie gewünscht.

Links zum Thema Schlange stehen wie zu DDR-Zeiten

Denn nachdem es am Montag im noch leeren Markt bereits einen Feueralarm gab, mussten auch am Eröffnungsnachmittag plötzlich zwei Löschfahrzeuge anrücken. Per Lautsprecherdurchsage wurden alle Kunden gebeten, das Möbelhaus zu verlassen. „Nach etwa einer halben Stunde gab es dann die Entwarnung: Es war ein Fehlalarm“, teilt Feuerwehr-Sprecher Ralf Schröder auf SZ-Anfrage mit. Ausgelöst wurde er beim Showkochen im neuen Restaurant. Doch damit nicht genug: Auch am Mittwoch wurde ein Fehlalarm ausgelöst. Erneut musste die Filiale evakuiert werden. Die Kosten für die drei Einsätze muss das Unternehmen zahlen. Hausleiterin Rita Reuther wollte weder am Dienstag noch am Mittwoch Fragen beantworten.

zur Startseite