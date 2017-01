Ansturm auf den 17.7.2017 bleibt aus Das besondere Datum spielt für viele Paare bei der Trauung keine Rolle. Trotzdem sind Termine im Sommer schon jetzt rar.

Heiraten am 7.7.2017? © Symbolfoto/dpa

Sommer, Sonne, Sekt – die meisten Hochzeiten finden noch immer in der Jahresmitte statt. Schon jetzt haben sich Paare ihren Trautermin in den beliebten Monaten Mai, Juni, Juli, August und teilweise auch September gesichert. Zwischen 30 und 40 Anmeldungen liegen in den meisten Standesämtern vor, wie eine Umfrage des DA ergab. Auffällig: An einer Hochzeit am 17.7.2017 hat kaum einer Interesse. Sicher auch, weil der Tag auf einen Montag fällt. Aber sowohl in Hartha als auch auf der Burg Kriebstein soll an diesem Tag geheiratet werden. Größer ist die Nachfrage nach Terminen für den 1. und 7. Juli, Sonnabend und Freitag.

Mit 44 Anmeldungen hat das Standesamt Döbeln bisher am meisten zu tun. „Der Juli wurde bisher gut nachgefragt, an einigen Tagen wurden bereits jeweils drei Trauungen angemeldet“, so Stadtsprecher Thomas Mettcher. An den bevorzugten Tagen Freitag und Sonnabend gebe es im Juli nur noch sehr wenige freie Termine. Auf der Burg Kriebstein wollen zehn Paare im Juli den Bund der Ehe eingehen. „Das ist schon viel für Juli“, sagt Museumsleiterin Gabriele Wippert. Die Kapazitäten in Sachen Trauung in diesem Monat seien aber noch nicht erschöpft. Doch bei den Feiern werde es langsam knapp. Auf der Burg Mildenstein finden bisher insgesamt 15 Hochzeiten statt. Durchgeführt werden diese vom Standesamt in Leisnig. Für eine Trauung im Rathaus haben sich bisher 20 Paare entschieden. Bereits ausgebucht ist in der Muldestadt der 7. Juli. Der ist auch in Nossen gefragt. Drei Eheschließungen hat Standesbeamtin Annett Naumann schon für besagten Sonnabend im Kalender stehen, eine für den 7. Juli. Am 17. Juli hat bisher noch keiner Interesse. Aber das kann sich ja auch mal schnell ändern.

zur Startseite