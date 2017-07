Ansturm am Verpflegungspunkt Schlagartig füllt sich die Radebeuler Festwiese am Sonntag mit Hunderten von Menschen. Die meisten wollen Bananen.

Kurze Pause zur Stärkung: Christoph Pötschke, Marie Knauth und Devid Knoll aus Dresden entspannen in Radebeul, bevor sie sich wieder in den Sattel schwingen. © Norbert Millauer

Seit 7.45 Uhr sind die fleißigen Helfer auf den Beinen. Entlang einer etwa 30 Meter langen Tafel haben sie auf der Radebeuler Festwiese jede Menge Kisten mit Bananen, Zuckerkuchen, sauren Gurken, Minisalamis und Müsliriegeln aufgebaut. An einem weiteren Stand gibt es zudem Wasser und Apfelschorle. Nachdem die Kisten aus den verschiedenen Lkw ausgeladen sind, steht um 9 Uhr schließlich alles am richtigen Platz. Jetzt können die Teilnehmer des 22. SZ-Fahrradfestes kommen.

Und tatsächlich dauert es nicht mehr lange, bis es soweit ist. Bereits gegen halb zehn fahren die ersten Teilnehmer am Hotel Goldener Anker vorbei und biegen an der Sporthalle in die Festwiesenstraße ein. Noch ist auf dem Platz alles ruhig und gemächlich, so dass sich die Radfahrer ganz entspannt mit Essen und Trinken eindecken können. Allerdings ist das nur die Ruhe vor dem Sturm, denn beinahe auf die Minute genau füllt sich die Festwiese um 10 Uhr schlagartig mit Hunderten von Menschen.

Zwei Touren des diesjährigen Festes machen in der Lößnitzstadt Station. Zum einen ist dies die Vonovia-Tour vom Dresdner Stadtzentrum hinauf nach Hellerau bis nach Boxdorf und entlang der Waldteiche nach Moritzburg, bei der es ab Friedewald nur noch bergab nach Radebeul zum Rastplatz geht. Dort treffen die Radfahrer auf die Teilnehmer der AOK-Plus-Tour, die vom Altmarkt über die Carolabrücke bis zum Elbepark und dann entlang des Radebeuler Südrands zur Festwiese gefahren sind.

Obwohl bereits die Vonovia-Tour mit etwa 50 Kilometern ein stolzes Pensum darstellt, hat ein Teilnehmer sogar noch mehr Kilometer in den Beinen. „Ich bin heute früh 60 Kilometer mit dem Fahrrad nach Dresden gefahren, weil ich zu einem Fahrradfest nicht mit dem Auto anreisen wollte“, sagt Philipp Rico aus Ulbersdorf in der Sächsischen Schweiz. Da wundert es kaum, dass der 31-Jährige mit den Steigungen auf der Strecke kein Problem hatte. „Das ist kein Thema, zumal es ja auf der Tour kaum Anstiege gibt. Trotzdem ist die Strecke landschaftlich wunderschön“, sagt Rico, der zum 5. Mal am SZ-Fahrradfest teilnimmt. Am Verpflegungsstand deckt er sich mit einer Minisalami und einem Stück Zuckerkuchen ein und folgt damit zumindest zur Hälfte dem Trend der meisten Besucher.

„Am beliebtesten sind Bananen und Zuckerkuchen, weil beides schnell Energie liefert“, weiß AOK-Promoterin Inga Winckler. Interessanterweise überträgt sich diese Liebe zum schnell wirksamen Zucker nicht auf die Getränkeauswahl. „Bei den Getränken wollen viele lieber Wasser statt Apfelschorle. Ihnen ist die Schorle einfach zu süß“, sagt die 22-Jährige.

Kiste um Kiste wandert aus dem weißen Lkw heraus, um die Radfahrer zu versorgen. Die machen es sich indessen auf der Wiese oder unter Pavillons bequem. Auch die Freunde Christoph Pötschke, Marie Knauth und Devid Knoll aus Dresden haben erstmal eine Pause eingelegt und lassen die bisherige Strecke Revue passieren: „Ich fand vor allem den Abschnitt entlang der Moritzburger Teiche sehr schön“, sagt Devid Knoll.

Zudem habe das Wetter gut mitgespielt. „Es ist trocken, die Sonne scheint und auch der Wind lässt sich aushalten“, freut sich der 25-Jährige über die äußeren Bedingungen. Dass Fahrradfahren mehr sein kann, als nur in die Pedale zu treten, beweisen Nico Holecek und seine drei Kumpel aus Dresden mit ihren zur Mini-Disko umgebauten schwarzen Cruiser-Rädern. „Für die Musikanlage habe ich am Hinterrad seitlich zwei Motorradbatterien installiert.

Außerdem gibt es vorn Modellbauakkus fürs Licht, für mein USB-Ladegerät und die Hupe“, berichtet der 33-Jährige, dessen Pedelec mit Elektromotor bis zu 25 Stundenkilometer schnell fährt.

