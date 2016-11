Anstoßen auf den Durchgang Am Sonnabend wurde die Fußgängerpassage in Weinböhla eingeweiht. Bald soll auch der Weg gepflastert werden.

zurück Bild 1 von 2 weiter Nur die Außenanlagen müssen im Durchgang noch gestaltet werden. Das soll in den nächsten Wochen passieren. © Arvid Müller Nur die Außenanlagen müssen im Durchgang noch gestaltet werden. Das soll in den nächsten Wochen passieren.

Zur Einweihung der Passage übergab Investor Klaus Frank ein Foto, das die Häuser vor der Sanierung zeigt, an Bürgermeister Siegfried Zenker.

Weinböhla. Zwei rote Herzluftballons flattern vor Hausnummer 10 am Kirchplatz in Weinböhla. „Herzallerliebste Eröffnung“ steht mit Kreide auf einer Schiefertafel. Daneben brennt eine Kerze im Glas. Herzallerliebst heißt auch der Laden, den Anett Böttger und Doreen Wendlandt am Sonnabend im Durchgang zwischen Kirchplatz und Rathausstraße eröffnet haben.

In dem Dekorationsgeschäft drängen sich schon am Morgen die Leute dicht an dicht. Viele haben Geschenke und Blumensträuße dabei. „Wir sind total überwältigt“, sagt Doreen Wendlandt. Freunde, Familie und viele Weinböhlaer sind gekommen, um den Geschäftsinhaberinnen alles Gute zu wünschen.

Noch brauchen die Besucher etwas Fantasie, um sich vorzustellen, wie der Durchgang fertig aussehen wird. Denn der Hof ist noch nicht gepflastert. Über Holzplatten gelangen die Kunden in die Geschäfte. Zwei Bagger stehen an der Hauswand neben einem Schutthaufen, gegenüber weiße Säcke mit Steinen.

Die Häuser aber sind alle fertig. Deshalb wurde der Durchgang am Wochenende offiziell eingeweiht – viel schneller, als manch einer erwartet hätte. „Ich dachte ursprünglich, dass der Bau erst 2017 beginnen kann“, gesteht Bürgermeister Siegfried Zenker (CDU) bei der Eröffnung. Doch die Planungen waren zügig vorangegangen und bereits im März begannen die Bauarbeiten. Drei Monate später wurde Richtfest gefeiert. Nur einen kurzen Schreckmoment gab es im April, als auf der Baustelle ein Skelett auftauchte. Doch es stellte sich heraus, dass die Knochen von einem Tier stammten.

„Dem Ortszentrum ist jetzt er letzte Makel genommen“, sagt Zenker bei der Eröffnung. Es sei eine einladende Verbindung entstanden zwischen Kirche und Endhaltestelle. Der Bürgermeister findet das im Reformationsjahr und zum 85. Jubiläum der Straßenbahn in Weinböhla durchaus passend. „Durch die Baumaßnahmen wird der Durchgang wieder mehr zum Mittelpunkt und Treffpunkt“, so Zenker.

Wie das Gelände vor der Sanierung aussah, daran erinnert am Sonnabend nur noch ein Foto, das Klaus Frank zur Einweihung mitgebracht hat. Er hat das Objekt gekauft und rund 1,4 Millionen Euro in den Ausbau des Durchgangs investiert. Das Bild zeigt die Häuser am Kirchplatz, deren Fassaden mit bunter Farbe bemalt sind. Im Hintergrund das baufällige Haus im Hof, von dem der Putz bröckelt. Trotz des trostlosen Anblicks hat sich Frank damals in das Gelände verliebt. „Es hat mir einfach so gut gefallen, dass ich hier bauen wollte“, sagt er. Der Bau sei in jeder Hinsicht erfolgreich verlaufen, was vor allem den sehr engagierten Handwerkern zu verdanken sei. Etliche Firmen aus der Region waren an der Sanierung beteiligt.

„Wenn der Firmenmix passt, klappt alles gut“, sagt auch Architekt Stephan Eichler. Dabei sei es heutzutage keine Selbstverständlichkeit, wenn die Bauzeit eingehalten wird. Als Letztes sollen jetzt noch die Außenflächen gestaltet werden. Geplant ist ein verschiedenfarbiges Pflaster, sagt Eichler. In der Mitte soll ein Platz mit Bänken entstehen. In Richtung Kirchplatz kommt eine 160 Quadratmeter große Außenterrasse, die künftig von einem Café gegenüber genutzt werden soll. Die Schlussphase läuft: In zwei bis drei Wochen ist alles fertig, hofft der Architekt.

zur Startseite