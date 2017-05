Anstehen fürs Biertheater Der Goldene Reiter wird ab September in der Bühne im Kaiserhof eine Rolle spielen – die Tickets gab es jetzt schon.

Sylvia Schöne (r.) aus Malschendorf hatte mehr als zwei Stunden ausgeharrt und war die erste in der langen Schlange. Dafür gab’s einen Blumenstrauß. © Thorsten Eckert

Den Goldenen Reiter gibt’s ab sofort nicht nur in Dresden, sondern auch in Radeberg. Im Biertheater. Hauptdarsteller Holger Blum wird im neuen Stück „Malzau braut sich“ ab September eine gewisse Nähe zum goldenen Sachsenherrscher August entdecken. Gestern allerdings war er sozusagen als Blumenbote unterwegs. 10 Uhr startete der Vorverkauf für die neue Saison und so staute sich eine enorme Schlange an der Biertheaterkasse. Die Blumen gab’s für Sylvia Schöne (r.) aus Malschendorf. Seit war die Erste und hatte seit 7.45 Uhr ausgeharrt. „Ich bin von der ersten Vorstellung 2002 an dabei“, verriet sie. Die Biertheaterakteure sorgten derweil mit Kaffee und witzigen Sprüchen für beste Laune in der „Wartegemeinschaft“.

Foto:

