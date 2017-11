Anschlussstelle Döbeln-Ost zwei Tage dicht

In der kommenden Woche werden im Bereich der Anschlussstelle Döbeln-Ost der Autobahn 14 Bäume gefällt. Aus diesem Grund kommt es an zwei Tagen zu einer Sperrung der Ab- beziehungsweise Auffahrt. So ist von Dienstag, 14. November, bis Mittwoch, 15. November, die Anschlussstelle in Fahrtrichtung Dresden gesperrt, vom Mittwoch, 15. November, bis zum Donnerstag, 16. November, die Anschlussstelle in Fahrtrichtung Leipzig. „Die Umleitungen erfolgen über die angrenzenden Anschlussstellen Nossen-Nord beziehungsweise Döbeln-Nord und sind ausgeschildert“, informierte Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Die Sperrungen seien notwendig, um die Verkehrsteilnehmer vor herabfallenden Ästen zu schützen sowie ein sicheres Arbeiten zu ermöglichen.

Bei den Arbeiten handele es sich überwiegend um Stammausschlag. Siebert zufolge werden nicht standsichere Gehölze entfernt. Vorwiegend handele es sich um Pappeln und Birken. „Das sind die routinemäßigen Gehölzpflegemaßnahmen zur Verkehrssicherung und teilweise mit Blick auf den Winter auch für das Freischneiden der Schneise für die Schneezäune“, so die Lasuv-Sprecherin. (DA/mf)

zur Startseite