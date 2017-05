Anschlussstelle Döbeln-Ost wieder frei Die Fahrbahndecke wurde erneuert. Ende Mai geht es bei Nossen weiter.

© Symbolfoto: Egbert Kamprath

Die Anschlussstelle Döbeln-Ost an der Autobahn 14 ist wieder frei. Die Fahrbahnerneuerung ist abgeschlossen. Seit Montag, 15. Mai, war die Anschlussstelle in Fahrtrichtung Leipzig gesperrt gewesen.

Die Fahrbahndecke war verschlissen und musste erneuert werden. Die Decke ist abgefräst und neu aufgebracht worden.

Ende Mai geht es an der Autobahn 14 weiter. Wie Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), informierte, ist dann die Anschlussstelle Nossen-Nord in Fahrtrichtung Magdeburg an der Reihe. (DA/mf)

