Anschlussstelle Döbeln-Ost erneut dicht In der kommenden Woche wird die Gehölzpflege an der A14-Anschlussstelle Döbeln-Ost fortgesetzt.

In der kommenden Woche wird die Gehölzpflege an der A14-Anschlussstelle Döbeln-Ost fortgesetzt. Um die Kraftfahrer vor herabfallenden Ästen zu schützen und den Spezialisten ein sicheres Arbeiten zu ermöglichen, wird daher von Dienstag, 28. November, bis Donnerstag, 30. November, die Anschlussstelle in Fahrtrichtung Dresden gesperrt. Von Dienstag, 5. Dezember, bis Freitag, 8. Dezember, ist die Anschlussstelle in Fahrtrichtung Magdeburg dicht. Darüber informierte am Freitag Nicole Wernicke von der Pressestelle des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr. Umleitungen erfolgen über die Anschlussstellen Nossen-Nord beziehungsweise Döbeln-Nord. (DA/mf)

