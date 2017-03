Anschlussarbeiten gehen weiter Noch bis Montag wird in Bernbruch an der Trinkwasserleitung für die Daimler-Investition gearbeitet.

Noch bis Montag wird in Bernbruch gebaut. © dpa

Am Montag werden die Bauarbeiten zur Trinkwasserleitungsverlegung in der Ortslage Bernbruch für die Daimler-Investition abgeschlossen. Die Straßensperrungen in der Nordstraße in Bernbruch werden aufgehoben, teilt die Ewag in diesem Zusammenhang mit. Auch die Arbeiten im Bereich der Nordstraße zwischen der Straße „Am Ochsenberg“ und der Einmündung in die Staatsstraße S 94 gegen zu Ende. Dieser Teilabschnitt bis zur Einfahrt bei der Mast-Jägermeister SE zum Gewerbegebiet Ochsenberg ist ebenfalls ab Montag wieder befahrbar. Dafür beginnen ab dem 3. April die Arbeiten im Bereich der Nordstraße zwischen dem Kreisverkehr Bernbruch und der Straße „Am Ochsenberg“ (Einfahrt bei der Mast-Jägermeister SE). Dieser Bereich der Nordstraße ist daher ab Montag nicht mehr befahrbar. Je nach Baufortschritt kann es zu Veränderungen in der Umleitungsführung kommen. Hierüber wird die Ewag Kamenz zeitnah informieren. Das Unternehmen bittet um Verständnis für mögliche Einschränkungen. (SZ)

