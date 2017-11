Anschluss Burkau ist jetzt sicherer Die Autobahnauffahrt in Richtung Dresden galt lange als Unfallschwerpunkt. Das hat sich geändert.

Das Foto zeigt den bisher letzten schweren Unfall an der Autobahnauffahrt Burkau Richtung Dresden. Ein junger Toyotafahrer war einem Opel in die Seite gefahren. Eine Frau wurde damals schwer verletzt. Zwei Tage nach dem Crash begann der Umbau des Knotenpunktes – und damit auch die Entschärfung des Unfallschwerpunkts. © Rocci Klein

Die Bilder ähnelten sich und sie kamen zuverlässig wieder. Eingedrückte Autotüren, zerstörte Motorhauben, ausgelöste Airbags und immer wieder Rettungswagen. Die Autobahnauffahrt Burkau in Richtung Dresden galt lange als Unfallschwerpunkt. In den Jahren 2013 und 2015 wurden acht schwere Unfälle nur an diesem Knotenpunkt gezählt mit 18 verletzten Verkehrsteilnehmern. Vier von ihnen mussten wegen schwerer Verletzungen behandelt werden. Der Druck wurde so groß, dass das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) handeln musste und den Knotenpunkt umbaute. Die Behörde ließ die Verkehrsinseln entfernen – und fuhr damit offenbar gut.

Die Unfälle haben seitdem nämlich merklich abgenommen. Sie tauchen, im Gegenteil, in der Unfallstatistik fast gar nicht mehr auf. Die Polizei zählte seit dem Umbau an diesem Knotenpunkt nur noch vier Unfälle, bei denen erfreulicherweise auch niemand verletzt wurde. Der letzte Crash an der Auffahrt Ende September wird in dieser Statistik einbezogen, hatte aber eigentlich eine andere Ursache als das frühere Problem an dieser Kreuzung.

Unübersichtliche Situationen

Ein Autofahrer war, von der A4 kommend, nach links auf die Staatsstraße abgebogen und hatte dabei offensichtlich ein Auto, das von links kam, übersehen. Die Ursache vor dem Umbau war aber immer, dass Kraftfahrer mit Autos zusammenrauschten, die nach links auf die Autobahn abbiegen wollten. Die Linksabbieger hatten nämlich durch die Verkehrsinsel entgegen den üblichen Bestimmungen Vorfahrt vor den Rechtsabbiegern. Das führte zu unübersichtlichen Situationen und so kam es zu den meisten Zusammenstößen.

Die Polizei hat nun aber wegen der geringen Unfallzahlen schon im Mai das Zusatzzeichen „Unfallschwerpunkt“ entfernt. „Das war folgerichtig“, heißt es aus der Pressestelle der Polizei in Görlitz. Die Reduzierung auf Tempo 70 im gesamten Bereich der Anschlussstelle genüge für den Moment, damit dort keine oder nur wenige Unfälle geschehen. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr hatte es schon im Zuge des Umbaus abgelehnt, gleich eine Ampel oder einen Kreisverkehr zu bauen. Das sei nicht nötig, hieß es damals. Die Behörde entschied sich stattdessen erstmal für den überschaubaren Aufwand und ordnete die Vorfahrt neu. Mancher Pendler, gerade aus Richtung Kamenz, hätte sich allerdings auch über eine Ampel gefreut, um schneller auf die A4 zu kommen.

Auffahrt wird nicht besonders beobachtet

Der Knotenpunkt ist aber nicht der einzige, der bei einigen Autofahrern Bauchschmerzen weckt. Die Auffahrt in Richtung Görlitz rückte erst Mitte Oktober durch einen schweren Verkehrsunfall mit sechs Schwerverletzten wieder in den Blickpunkt. Ein Autofahrer war an einem Sonntagnachmittag von der A4 gekommen und auf der Bundesstraße mit einem Transporter zusammengerauscht. Die Versorgung und die Rettung der Verletzten beschäftigte selbst manchen Helfer von der Freiwilligen Feuerwehr noch lange nach dem Unfall. Der Crash ist einer von sieben Unfällen, die in den vergangenen drei Jahren an diesem Knotenpunkt gezählt wurden. Zehn Menschen wurden dabei verletzt. – Die Auffahrt wird trotzdem von den Verantwortlichen nicht besonders aufmerksam beobachtet. „Die Auffahrt in Richtung Görlitz war und ist kein Unfallschwerpunkt“, sagt Thomas Knaup von der Pressestelle der Polizei. Das Lasuv, das für Umbauten zuständig wäre, sieht das ähnlich. „Der südliche Knoten war schon immer unauffällig“, sagt Sprecherin Isabel Siebert. Die Unfallkommission des Landkreises soll trotzdem prüfen, ob Umbauten an dieser Stelle nötig sind.

