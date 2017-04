Anschluss ans schnelle Internet In Dohna gab es etliche Baustellen. Nun ist die Breitband-Erschließung fast abgeschlossen.

© Symbolfoto: dpa

Die Breitband-Erschließung in Dohna ist fast abgeschlossen. Die Enso hatte dafür etliche Baustellen. Nun sollen die neuen Leitungen in Betrieb genommen und der Testlauf gestartet werden, sagt Bürgermeister Ralf Müller (CDU). Nutznießer sind die Bewohner im Bereich hinter der Autobahn. Dohna (bis an die Autobahn), Borthen, Burgstädtel, Röhrsdorf und Krebs gelten als erschlossen durch Kabel Deutschland und Telekom. Köttewitz und Meusegast werden über den Knoten Weesenstein versorgt, Gamig, Gorknitz, Sürßen, Tronitz, Bosewitz über den Heidenauer, Neuborthen über Dresden-Lockwitz, jedoch noch ohne Breitband. (SZ/sab)

