Anschlag auf Theresa May vereitelt

Premierministerin Theresa May vor dem Regierungssitz auf der Downing Street in London. © Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

London. Britische Sicherheitsbehörden haben einen Terroranschlag auf Premierministerin Theresa May verhindert. Das bestätigten Justizkreise am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in London. Zwei junge Männer, die festgenommen wurden, mussten am Mittwoch vor Gericht erscheinen.

Bei dem vereitelten Anschlag wollte einer der Männer den Angaben zufolge durch eine Bombenexplosion Chaos auslösen und sich so Zutritt zum schwer bewachten Regierungssitz Downing Street verschaffen. Anschließend sollte den Angaben zufolge May getötet werden. Dafür habe sich der Mann eine Sprengstoffweste und ein Messer zugelegt. Der andere Verdächtige soll ihn bei den Plänen unterstützt haben.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um Naa’imur Zakariyah Rahman (20) aus dem Norden Londons und Mohammed Aqib Imran (21) aus dem Südosten Birminghams. Rahman wollte demnach die Tat ausführen.

Scotland Yard hatte zwar die Festnahme der beiden Männer wegen Terrorverdachts am vergangenen Dienstag bekanntgegeben, aber keinen Zusammenhang zum geplanten Anschlag auf May hergestellt. Die Männer wurden am 28. November festgesetzt, wie die Polizei mitteilte. (dpa)

