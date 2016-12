Anschlag auf Theaterlinden Unbekannte haben die Rinde der umstrittenen Bäume offenbar mutwillig beschädigt. Was mit den Linden nun passiert, ist klar.

Diese Bilder von den beschädigten Linden auf dem Theaterplatz hat CDU-Stadtrat Jörg Schlechte am Sonnabend auf Facebook veröffentlicht. © Screenshot/SZ

Die umstrittenen Linden auf dem Theaterplatz in Meißen sind in den vergangenen Tagen von Unbekannten beschädigt worden. Bilder, die Meißens CDU-Stadtrat Jörg Schlechte auf am Sonnabend auf Facebook veröffentlichte, zeigen, dass die Rinde der Bäume großflächig abgeschabt wurde – obwohl die Stämme von Metallgittern geschützt werden.

Um die Theaterlinden gibt es schon seit Längerem Streit in Meißen. Ursprünglich hatte die Stadt geplant, beim Umbau des Theaterplatzes die Linden vor dem Konzerthaus zu fällen. Nachdem aber neue Erkenntnisse über die Geschichte der Bäume bekannt wurden und Bürger gegen die Abholzung protestierten, sah sich die Stadtverwaltung gezwungen, nach einem Plan B zu suchen. Dieser sieht eine Umpflanzung an eine andere Stelle vor. Wohin, ist allerdings noch unklar. Sicher ist allerdings: Um den Zeitplan für die Neugestaltung des Theaterplatzes nicht zu gefährden, müsste im Frühjahr Hand angelegt werden. (SZ)

zur Startseite