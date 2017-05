Ansage vor dem Abflug Christian Prokop verzichtet als Handball-Bundestrainer auf Experimente. Dafür fehlt Zeit.

Das Bild zur Lage: Christian Prokop hat alle Hände voll zu tun. © dpa

Nach der Niederlage ist vor dem Abflug. Kaum hat Christian Prokop mit dem SC DHfK Leipzig gegen Flensburg-Handewitt verloren – und das wider Erwarten sehr deutlich – muss er die Gedanken wechseln. Er nimmt einen Schluck aus der Cola-Flasche vor ihm, und binnen weniger Augenblicke wird aus dem sichtlich enttäuschten Vereinstrainer ein optimistischer Bundestrainer. Die gepackte Tasche für die Länderspielreise zur EM-Qualifikation in Slowenien steht an diesem späten Sonntagnachmittag sowieso schon bereit.

Noch schnell die obligatorische Pressekonferenz mit Fragen sowohl zur Lage der Leipziger als auch den Chancen für die Nationalmannschaft, dazu immer wieder der Blick auf die Uhr. Und 17.02 Uhr, keine halbe Stunde nach der Schlusssirene, sitzt Prokop im Auto auf dem Weg zum Flieger, der ihn um 18.45 Uhr nach Frankfurt/Main bringt. Dort hat er mit der Auswahl am Montag zweimal trainiert, ehe es Dienstagmorgen schon weiterging in die slowenische Hauptstadt Ljubljana.

Stressige Tage sind das für den 38-Jährigen, der sich dennoch um Lockerheit und immer auch ein Lächeln bemüht. Prokop hat die Doppellösung schließlich selbst vorgeschlagen, um die Herzensangelegenheit Leipzig geordnet zu Ende bringen zu können und den Traumjob Bundestrainer dennoch nicht absagen zu müssen.

Nachdem der Nachfolger von Dagur Sigurdsson beim Länderspiel-Doppelpack gegen Schweden schon Mitte März sein Debüt als Nationaltrainer gegeben hat, wird es nun erstmals richtig ernst. Die Vorfreude vorm Pflichtspieldebüt, sagt er, sei riesig. „Ich spüre ein positives Kribbeln. Aber es geht nicht um mich, sondern um die Mannschaft und darum, die Spiele gegen Slowenien zu gewinnen“, betont Prokop. Schon am Samstag 16.10 Uhr, in Halle/Westfalen steht das Rückspiel gegen den WM-Dritten an.

Eine schwere Aufgabe ist das, doch die Konstellation in der Qualifikationsgruppe günstig: Titelverteidiger Deutschland liegt mit optimalen 4:0 Punkten vor den Slowenen (3:1), Portugal (1:3) sowie der Schweiz (0:4) und könnte sich mit zwei Siegen vorzeitig das Ticket für die EM 2018 in Kroatien sichern. Nichts anderes ist Prokops Ziel zum Einstand.

„Wir müssen es in der aufgeladenen Atmosphäre schaffen, in kritischen Situationen kühlen Kopf zu bewahren“, sagt er und bezeichnet die Slowenen als Gegner „mit viel Hingabe und Leidenschaft“. Eine Ausgangslage, die er vom vergangenen Sonntag kennt – nur waren es die Flensburger, die gegen leidenschaftliche Leipziger ihre individuelle Klasse ausgespielt haben.

Auf Experimente hat Prokop bei seiner Kader-Nominierung noch verzichtet. „Eigene Vorstellungen stelle ich hinten an. Es geht jetzt darum, mit Altbewährtem erfolgreich zu sein“, meint er, betont aber auch: „Vorerst bleiben wir die Bad Boys, das passt zu uns. Mit der Zeit hoffe ich, dass Männer aus den Boys werden.“

TV-Tipp: Sport1 überträgt das Spiel ab 20 Uhr live.

