Anrudern mit Winnetou Der SSV Planeta startet mit einem neuen Sportboot in die Rudersaison. Turbulent wird das Jahr durch große Bauvorhaben.

Unsinkbar: Diese Anforderung erfüllt das neue Vierer-Sportboot der Ruderer vom SSV Planeta in Radebeul. Es ist ein Anfängerboot für Kinder und Jugendliche. Mit der 10 000-Euro-Anschaffung kann der Verein seine Nachwuchsarbeit ausbauen. © Rene Plaul

Zu Wasser geht es schon als Winnetou. Gemeint ist das neue Vierer-Sportboot der Radebeuler Ruderer. Der SSV Planeta macht es am gestrigen Sonntagnachmittag spannend. Bis zur letzten Sekunde der Taufe bleibt der Name abgedeckt und geheim.

Dass Claudia Kaulfuß als Chefin des Karl-May-Museums den offiziellen Akt vollziehen darf, lässt schon eine gedankliche Richtung zu. Dann beginnt sie, von einem Namen zu sprechen, der so viel bedeute wie „brennendes Wasser“. Entsprechend der beiden Elemente Feuer und Wasser wünscht sie dem Boot denn auch alle Zeit Beweglichkeit, Energie und Leidenschaft.

Für den symbolischen Moment wählt sie dennoch die sanfte Tour: Statt traditionell Glas am Boot zu zerschmettern, schüttet sie einen Glasinhalt Sekt an die weiße Carbonhülle. Und schon geht es zur Elbe. Neben anderen frisch geputzten Booten des Vereins. Die Rudersaison ist eröffnet.

Der Abteilungsleiter Rudern des SSV Planeta Radebeul, Uwe Keller, spricht bei „Winneou“ von einem weiteren Meilenstein in der positiven Gesamtentwicklung seines Bereichs. Regelmäßig fahren die Wettkampfruderer Medaillen ein, holten erst vergangenes Jahr den Titel als Sachsenmeister.

Das neue Boot wird dringend für die Nachwuchsarbeit gebraucht. Denn für verschiedene Gewichtsklassen und Ruderarten sind jeweils verschiedene Boote erforderlich. Weshalb der Verein bereits über rund 70 verfügt. „Aber ein Anfängerboot für Kinder hatten wir bisher noch gar nicht“, sagt Uwe Keller. Dabei sind unter den insgesamt 128 Mitgliedern mittlerweile 34 Kinder und Jugendliche. Tendenz steigend.

„Winnetou“ ist für vier Ruderer der Gewichtsklasse 55 bis 65 Kilo ausgelegt. Und alles entscheidend: Dieses Modell gilt als unsinkbar. Dank einer doppelwandigen Außenwand bleibe immer Luft im Boot, so dass es von sich aus schwimmt, erklärt Uwe Keller.

Stolz ist allerdings auch der Preis. Um das knapp 10 000 Euro teure Boot kaufen zu können, waren viele Spender nötig. Vereinsmitglieder und Familien beteiligten sich. Doch möglich wurde die Anschaffung erst dank zweier Großspenden in Höhe von 1 960 Euro. Diese kamen von der Stadt Radebeul und von der Sparkassenstiftung.

Die Stadt Radebeul unterstützt den Verein auch bei einem großen Bauvorhaben, das in diesem Jahr möglich wird: der Errichtung einer neuen – hochwassersicheren – Bootshalle und der teilweisen Sanierung des historischen Bootshauses.

Das Projekt Bootshalle ist schon im Gange. Nachdem der alte – von der Flut beschädigte – Bau im Januar abgerissen wurde, konnte in den vergangenen Wochen an gleicher Stelle bereits der Untergrund geprüft und vorbereitet werden. Nun soll in Kürze die Pfahlgründung erfolgen, um den Unterbau mit Bodenplatte zu errichten. Als Termin für die Grundsteinlegung steht bereits der 24. Mai. Von da an soll es aufwärts gehen im Bau. Das Vorhaben kostet knapp 1,1 Millionen Euro. In dem Neubau sollen unter anderem Ruder- und Segelboote gelagert werden. Auch ein stationäres Ruderbecken zum Ganzjahrestraining ist geplant.

Nebenan, im historischen Bootshaus, geht es voraussichtlich ab Mai oder Juni zur Sache. Dort wird die hölzerne Decke hochwassersicher saniert, das Dach erneuert und gedämmt. Kosten: rund 382 000 Euro.

Die noch in dem Gebäude gelagerten Boote müssen dann anderweitig untergebracht werden. Als Notunterkunft stellen die Ruderer auf der benachbarten Campingwiese ein Festzelt auf. Auch „Winnetou“ kommt hier sicher und trocken unter. So kann der Trainingsbetrieb auch während der Bauarbeiten weiterlaufen.

