Anradeln zum neuen Besucherpfad Der offizielle Start in die Fahrradsaison erfolgt am 7. Mai. Vier verschiedene Touren stehen zur Auswahl.

Auf den Radrouten entlang der Elbe, Röder oder Gohrischheide werden auf vier verschiedenen Touren bald wieder Hunderte Interessierte und Radfahrbegeisterte unterwegs sein. © Symbolbild/dpa

Die Region Elbe-Röder-Dreieck und die Stadt Riesa laden am Sonntag, dem 7. Mai, zur offiziellen Eröffnung der Fahrradsaison ein. Auf den Radrouten entlang der Elbe, Röder oder Gohrischheide werden auf vier verschiedenen Touren wieder Hunderte Interessierte und Radfahrbegeisterte unterwegs sein.

Die Radler werden an den Startpunkten – an der Schlossremise Riesa, am Dorfgemeinschaftshaus Zeithain, am Dreiseithof Gröditz sowie an der Kirche Zabeltitz – mit einer Radlerandacht und einem durch die Kirchgemeinden organisierten Frühstück empfangen. Los geht es dann um 10 Uhr, Ziel ist in diesem Jahr für alle Touren Heidehäuser. Dort sollen nicht nur der neue Besucherpfad Gohrischheide, sondern auch der angepasste Routenverlauf auf dem Gohrischheide-Rundweg zwischen Tiefenau und Zeithain im Rahmen eines Familienfestes feierlich eröffnet werden. (SZ)

Informationen zu den Routenverläufen und zum Radlerfest gibt es unter www.elbe-roeder.de/aktuelles

zur Startseite