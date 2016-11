Anprobe wie im Schuhgeschäft Die Papeterie Knauer in Freital hat sich auf Schulranzen spezialisiert – inklusive intensiver Beratung. Das spricht sich herum.

Papeterie-Chefin Annett Knauer bietet in ihrem Freitaler Geschäft viele Schulranzen an. Schönes Schreibmaterial hat sie natürlich auch im Sortiment. © Andreas Weihs

Der vordere Verkaufsraum ist dicht gefüllt. Die Einkaufsrunde führt zum Kopiergerät, den Kartenständern und Regalen mit Schreibwaren und Co. Neben der Kasse befindet sich die Postfiliale, gegenüber steht die Theke für die Lottoannahme. Kunden kommen und gehen. Es herrscht Betrieb in der Papeterie Knauer an der Dresdner Straße in Freital-Deuben.

Die Stadtapotheke, ein An- und Verkauf und ein Blumenladen liegen in der Nachbarschaft. Die Papeterie fällt mittendrin mit der für Freital recht langen Schaufensterreihe auf. Schultaschen und -rucksäcke sind in drei Fenstern ausgestellt. Noch viel mehr Modelle stehen in den Wandregalen des hinteren Verkaufsraums. Sie sind ergonomisch geformt und gepolstert, entsprechen den Sicherheitsstandards. In Farbe, Design, Art und Größe heben sie sich vielfältig voneinander ab. „Etwa 2009 schlug mir meine Mitarbeiterin Manja Keppler vor, dass wir uns auf den Verkauf hochwertiger Schulranzen mit Fachberatung spezialisieren könnten“, sagt Papeterie-Inhaberin Annett Knauer. „Damals fand ich die Idee verrückt. Wer hätte in Freital schon Interesse daran?“, fragte sich die 46-Jährige.

Doch Manja Keppler ließ nicht locker: „Das ist eine Marktlücke. Das wird laufen. Niveauvolle Ranzenberatung fehlt in Dresden und Umgebung“, sagte sie. Als die Chefin zustimmte, informierte sich Keppler bei Herstellern, Krankenkassen und Physiotherapeuten. Mit dem Fachwissen schulte sie das ganze Team. Ihr Hauptanliegen: Die Ranzen sollten für jedes Kind individuell passend und rückengerecht ausgewählt werden. „Wir fingen relativ klein an. Als es funktionierte, mietete ich diesen Raum hinzu. Ein Durchbruch wurde geschaffen und mit dem Laden verbunden“, blickt Annett Knauer zurück. Rund 200 Quadratmeter misst die Gesamtfläche jetzt. Fünf Mitarbeiterinnen hat sie angestellt.

Ranzen müssen anprobiert werden

Zur Papeterie gehören sechs Filialen. Schulranzenberatung und -verkauf gibt es aber nur in Freital-Deuben. „Doch in den anderen Filialen machen wir gezielt darauf aufmerksam. Sogar bei Schuleingangsuntersuchungen empfiehlt man uns. Über unsere Webseite können sich die Eltern informieren.“ Wer da gewesen sei, empfehle die Adresse oft weiter. „80 Prozent der Kunden kommen extra wegen eines Ranzens aus Dresden nach Freital, manche auch von weiter her.“ Kürzlich sei ein Vater aus Bremen mit seinen Zwillingen da gewesen. „Er war schon verzweifelt, sie waren einen Tick größer als Gleichaltrige.“

Schultaschen aus dem Freitaler Fachgeschäft tragen sogar einzelne Mädchen und Jungen in der Schweiz, in Österreich, Rumänien, Norwegen und Island, China sowie Abu Dhabi. „Ihre Eltern arbeiten dort im Ausland und stammen von hier. Andere Familien waren bei Großeltern oder Freunden zu Besuch. Mit allen Kindern haben wir die Ranzen in Freital ausgesucht.“

Vor dem zu frühen Kauf rät die Chefin ab. „Die Kinder wachsen oft noch. Auch als Überraschungsgeschenk ist ein Ranzen nicht geeignet. Es ist wie mit Schuhen: Sie müssen auch anprobiert werden. Wir haben Modelle für lange und kurze Rücken, für breite und zarte.“ Eine Beratung dauert rund eine Stunde, deshalb sei eine Anmeldung nötig. Annett Knauer setzt sich auf einen Kinderstuhl und zeigt, wie sie die Mädchen und Jungen in Augenhöhe begrüßt. „Sie sind unsere Partner. Wir brauchen ihre Mitarbeit.“ Die Kinder laufen im Beratungsraum mit bepacktem Ranzen auf und ab. Sie müssen auch probieren, wie er sich öffnen und schließen lässt. Bei Blockaden hilft schon mal eine kleine Pause an der Eisdiele um die Ecke. „Der schönste Moment ist, wenn ein Kind dann hier mit seinem Ranzen stolz zum Ausgang geht. Das ist der erste Schritt ins Leben.“ Schulhefte, Stifte und Farben nehmen die Eltern oft mit. „Die Kombination bringt’s bei uns. Für Reklamationen kann auch gleich die Postfiliale genutzt werden“, sagt Annett Knauer, die die Papeterie im Mai 1991 am ersten Standort in der Nähe des Stadtkulturhauses eröffnet hat. Sie war mit 19 Jahren sogar die jüngste Unternehmerin Sachsens.

Flut trifft auch Papeterie

„Eigentlich hatte ich zur Wende die Zusage für meinen Wunschberuf: Blumenbinderin. Weil ich ihn nicht direkt lernen konnte, war ich zuerst Gärtnerin geworden.“ Ein guter Bekannter riet ihr, sich selbstständig zu machen. Ein Schreibwarengeschäft samt DDR-Ware wurde gerade frei, doch die Übernahme gestaltete sich schwierig. Annett Knauer schaffte es. „Wir brachten frischen Wind und neue Farbe hinein. In der Stadt gab es noch keine Märkte und kaum Konkurrenz. Ich stellte bald eine Verkäuferin ein. Vor der Schuleinführung boomte der Verkauf. Wir kassierten pausenlos. Am Abend holten wir neue Waren heran. Früh räumten wir sie ein.“ Acht Jahre lang fuhr sie nicht in den Urlaub, um die Papeterie am Laufen zu halten. Erste Filialen entstanden. Die Augustflut 2002 überflutete den Hauptsitz. Auf einen Meter stieg das Wasser an. Die Chefin gab nicht auf, sie zog mit der Papeterie um – nach Deuben.

Auch Corinna Hagen, die Geschäftsführerin des Freitaler Immobilienbüros Hagen & Klang, ist voll des Lobes. „Der Name ‚Freital‘ wird von Frau Knauer und ihrem Team positiv belegt. Jede Familie, die von ihrem Erleben erzählt, trägt ihn weiter“, sagt sie. Solche Einzelhändler sollten von der Stadt gefördert werden. „Das wäre aktives Stadtmarketing.“ Corinna Hagen ergänzt: „In Freital geht das, was der Kunde will. Was ein Ladeninhaber mit seinen Mitarbeitern ausstrahlt, das bekommt er zurück.“ Die Innenstadt könne man aber nicht allein über Einzelhändler beleben, sondern nur über Menschen. „Fußgängerzonen etwa würden der Stadt sogar Geld bringen.“

Die Papeterie Knauer steht in der Dresdner Straße 235 in Freital.

Homepage der Papeterie

Kauf lokal

zur Startseite