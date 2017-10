Anpinseln gegen die große Leere Im Freitaler Mühlenviertel hat Kunst leere Schaufenster belebt. Nun ist die Aktion vorbei, soll aber woanders weitergehen.

Klaus Richter nimmt seine Bilder in der Galerie Brückenstraße ab. Zwei Jahre lang war hier ein leerstehendes Geschäft Ausstellungsort. Elf Schauen von mehr als 20 Freitaler Künstlern gab es. Die Aktion war auch gedacht, um die Schaufenster wiederzubeleben, die seit Jahren verwaist sind. Die Idee wird nun an anderen Stellen fortgesetzt. © Karl-Ludwig Oberthür

Klaus Richter fummelt an der Aufhängung herum, schließlich löst sich das knallbunte Blütenbild. Auch das Eichhörnchen im grün-gelben Dickicht und die wellenumtoste Segeljacht sind schon abgenommen. Sechs Wochen hingen die Ölbilder des Freitaler Malers in den leeren Schaufenstern der Brückenstraße 20, nun geht die Schau zu Ende. Und mit ihr das Projekt „Deubener Schau Fenster“, das vor zwei Jahren von der Akteursrunde Deuben initiiert worden war. Die Idee war damals, leere Läden im Mühlenviertel als Ausstellungsfläche für Künstler zu nutzen – anpinseln gegen die Leere sozusagen.

Elf Ausstellungen mit Werken von mehr als 20 Freitaler Künstlern sind es schließlich geworden, Klaus Richter war es vorbehalten, den Ausstand zu geben. Der Berufsschullehrer für Mechatronik, seit Kurzem im Ruhestand, bezeichnet das Malen als sein Hobby. Dabei hat er sich aber so reingekniet, dass er von 2012 bis 2015 die Malerei sogar studierte – als Fernstudium. „Ich bekam dicke Pakete mit Unterlagen zugeschickt, habe mich durchgeackert und massenhaft Bilder produziert“, berichtet er. Vieles habe ihm persönlich gar nicht so sehr gefallen, zum Handwerk gehöre es trotzdem. Wenn er privat malt, zieht es ihn immer wieder in die Natur, vor allem an die Ostsee. Von dort hat er etliche Motive mitgebracht, die er in kräftigen Ölfarben auf Leinwand malte – ein Leuchtturm hinter den Dünen, ein Fischerboot am Strand und vom Salzwasser angenagte Buhnen beispielsweise.

Seine Bilder und auch die Werke der anderen Freitaler Künstler hätten eine große Resonanz hervorgerufen, freut sich Dietja Lumpe. Sie arbeitet im Koordinationsbüro für soziale Arbeit und hat die Schaufenstergestaltung begleitet. „Wir wurden von ganz vielen Leuten angesprochen und für die Aktion gelobt“, berichtet sie. Man hätte auch noch viel mehr machen können. „Aber alles beruhte auf ehrenamtlichem Engagement und einem ganz kleinen Budget, damit sind wir an die Grenzen gestoßen.“ Deshalb sei nun Schluss.

Die Idee aber soll weiterleben, und sie lebt auch schon weiter. Parallel zu den Deubener Schaufenstern hat sich im Technologie- und Gründerzentrum TGZ an der Dresdner Straße ein ähnliches Projekt entwickelt, gestaltet von Künstlern, die in dem Neubau ihre Ateliers und Werkstätten haben. Beide Initiativen sollen nun vom Soziokulturellen Zentrum, einem Netzwerk der sozialen Vereine Freitals, federführend übernommen und weitergetragen werden. „Wir springen in die Bresche“, sagt Kerstin Mager-Baran, Mitstreiterin im Zentrum. Dazu habe sich bereits eine Projektgruppe „Wir unternehmen Kunst“ gebildet. Als Erstes steht schon fest, dass am 1. Dezember im TGZ eine Galerie eröffnet wird. Auch das Ausgestalten toter Schaufenster wird fortgesetzt. „Wir sind mit einem Vermieter in Potschappel im Gespräch“, sagt Mager-Baran. Ebenso wird es im Mühlenviertel neue Ausstellungen geben.

Notwendig ist dies, sieht man die leeren Schaufenster an der Brückenstraße. Dabei wurde das neue Wohn- und Geschäftsviertel 1995/96 mit viel Euphorie gestartet, wie sich Klaus Burkhardt erinnert. Burkhardt ist als Vermieter und Hausverwalter von Anfang an mit dabei. Damals waren die vielen kleinen Geschäfte entlang der Fußgängerzone schnell belegt. „Es gab einen bunten Mix. Unter anderem mit einem Blumenladen, einem Friseur, Bäcker und Fleischer, zwei Boutiquen, einer Eisdiele und einem Gemüsehändler.“ Um das Jahr 2000 herum brach der Einzelhandel im Mühlenviertel in sich zusammen. Immer mehr Händler schlossen, weil die Umsätze fehlten. Burkhardt: „Am längsten hielt sich der Geschenke- und Lottoladen.“

Heute herrscht Trostlosigkeit. Zwar sind die einstigen Läden zu 75 Prozent vermietet, aber eben als umgebaute Wohnungen, Büros, Vereinsräume oder Lagerfläche. Einzig ein Bistro mit Spielautomaten hat sich gehalten. „Der Einzelhandel kommt hier auch nicht mehr zurück“, schätzt Verwalter Burkhardt. Dafür beleben die Freitaler Künstler demnächst wieder ein Schaufenster an der Brückenstraße: Für Anfang Januar wird bereits die nächste Ausstellung vorbereitet. Kommentar

