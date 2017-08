Anpfiff: So sind die Teams aufgestellt Über den Sommer hat sich in den Mannschaften so einiges getan. Die Vereine in der Landesliga und Landesklasse haben über den Sommer zum Teil kräftigen Aderlass hinnehmen müssen, sich s aber auch verstärkt.

Für alle fußballfans hat das lange Warten jetzt ein Ende: Landesliga und Landesklasse starten am Wochenende in die neue Punktspielsaison. © Symbolbild/Claudia Hübschmann

Es geht wieder los! Heute Abend wird die neue Fußball-Saison in Riesa eröffnet. In der Feralpi-Arena treffen Gastgeber Stahl und Eintracht Niesky aufeinander. Nicht nur der Stadion-Name in der Elbestadt ist neu. Über den Sommer hat sich in den Mannschaften so einiges getan. Ein 222-Millionen-Euro-Transfer ist zwar nicht dabei. Aber die Vereine in der Landesliga und Landesklasse haben über den Sommer zum Teil kräftigen Aderlass hinnehmen müssen, sich andererseits aber auch entsprechend ergänzt und verstärkt.

Landesliga Sachsen zurück 1 von 3 weiter BSG Stahl Riesa Aufgebot:Tor: Marcus Hesse (33), Justin Hecht (18), Alexander Goldhammer (21); Abwehr: Willy Christoph Mörer (19), Norman Gründler (25), Martin Magula (28), Michael Gallwitz (25), Robert Biedermann (27), David Wukasch (31), Nico Födisch (19), Irakli Richamadze; Mittelfeld: Paul Spindler (20), Andre Köhler (29), Marcel Krake (29), Jonas Rendler (18), Johann Rendler (18), Franz-Josef Zech (21), Leonard Schreiber (19), Angriff: Marcel Fricke (23), Johannes Runge (23), Jerome Wolf (31), Paul Kiontke (29) Zugänge: Justin Hecht, Jonas Rendler, Johann Rendler (eigener Nachwuchs), Willy Christoph Mörer (Dynamo Dresden U19), Martin Magula (ohne Verein), Paul Kiontke (BSC Freiberg), Alexander Goldhammer (Budissa Bautzen), Nico Födisch (FC Grimma), Irakli Richamadze (unbekannt) Abgänge: Thomas Bierstedt (Karriereende), Richard Penicka (unbekannt), Jiri Horinek (unbekannt), Michal Kycek (Karriereende), Thomas Kutsche (Meißner SV), Steffen Krechlak (SG Canitz), Georg Balatka (Hainsberger SV), Alexander Ludwig (FC Rot-Weiß Erfurt) Betreuer: Trainer: Daniel Küttner (44), Co-Trainer: Marcus Stuchlik (31), Mannschaftsleiter: Sebastian Schwurack (33), Zeugwart: Dietmar Strauch (60) Großenhainer FV 1990 Aufgebot: Tor: Mirko Roßmüller (31), Thomas Marcon (19); Abwehr: Tim Reichl (27), Matthias Walther (28), Moritz Meißner (23), Tom Weihrauch (22), Damian Haschke (24), Ronny Rimkus (37), Eric Bachmann (29); Mittelfeld: Henning Lotzmann (21), Nick Volkmann (19), Max Meißner (23), Konstantin Hänsel (27), Sylvio Schwitzky (29), Jürgen Anders (33), Max Kirsche (21), Kevin Jähnig (22), Peer Schulze (19); Angriff: Paul Konrad Witschel (21), Torsten Marx (30), Martin Brunzel (22), Thomas Löffler (36), Clemens Krüger (23) Zugänge: Clemens Krüger (SG Motor Wilsdruff), Eric Bachmann (Bischofswerdaer FV 08), Peer Schulze (eigener Nachwuchs) Abgänge: Tony Richter (2. Mannschaft), Georg Winkler (2. Mannschaft), Ludwig Weiß (2. Mannschaft) Betreuer: Trainer: Andreas Jachmann (56), Co-Trainer: Alexander Gleis (43) Christopher Kührt (33), TW- Trainer: Holm Gawalski, Mannschaftsleiter: Detlef Kupitz, Physiotherapeut:Kevin Klotzsche Radebeuler BC 08 Aufgebot: Tor: Toni Bunzel (27), Christopher Schultchen (26); Abwehr: Armand Deugoué Leugoue (31), Felix Graage (23), Felix Helm (23), Franz Kunze (26), Edgar Partzsch (19), Erik Talke (27), Richard Thiele (20); Mittelfeld: Philip Heineccius (29), Zdenek Kopas (24), Alexander Pfeifer (18), Philipp Schramm (28), Benno Töppel (30); Angriff: Michal Adamczyk (24), Florian Müller (20), Robert Lauterbach (27), Willi Richter (31), Marcus Schöne (19), Richard Schöne (27) Zugänge: Armand Deugoue (Eintracht Niesky), Philipp Schramm, Robert Lauterbach (alle FV Dresden 06 Laubegast), Edgar Partzsch, Alexander Pfeifer, Marcus Schöne (alle eigener Nachwuchs), Töppel (Bischofswerdaer FV) Abgänge: Gregor Hoppadietz (SV Wesenitztal), Martin Scholze, Ahmad Azad, Marcus Benedict, Andreas Schütz (alle unbekannt) Betreuer: Trainer: Matthias Müller (62). Co-Trainer: Nikica Maglica (52), Joachim Kern (73). Mannschaftsleiter: Uwe Richter (58)

Landesklasse Staffel Mitte zurück 1 von 3 weiter Coswiger FV Aufgebot: Tor: Robert Möve (28), Harald Westphal (55), Steve Kosbab (22); Abwehr: Martin Polifka (34), Ricardo Schmidt (27), Ronny Kerber (29), Torsten Lehmann (29), Maximilian Probst (27), David Lungwitz (26), Daniel Kücklich (32), Maximilian Bensch (21); Mittelfeld: Jan Derfert (39), Stanley Rost (31), Philipp Langer (28), Franz Schmidt (27), Anton Schmidt (18); Angriff: Stefan Scheithauer (35), Benny Hoheisel (28) Zugänge: Ronny Kerber (Fortschritt Meißen-West), Franz Schmidt (Kleinwaltersdorfer SV), Anton Schmidt (Meißner SV/A-Junioren), David Lungwitz, Maximilian Bensch (beide TuS Weinböhla II), Steve Kosbab (SV Lichtenberg), Thomas Schmidt (Trainer/eigener Verein). Abgänge: Benjamin Baumann, Erik Wernicke (beide Rotation Dresden), Robert Nietzold, Manuel Kahlig (beide Heidenauer SV), Frank Selber (Trainer/Fortuna Trebendorf), Christian Ebert (Co-Trainer/unbekannt), Robert Gläsel (Chemie Schwarzheide), Sascha Wendel, Julian Diener (beide TuS Weinböhla), Sebastian Scheithauer, Thomas Gräbner (beide Pause), Paul Engelmann (SV Helios Dresden). Betreuer: Trainer: Thomas Schmidt (53). Mannschaftsleiter Rainer Kücklich (60) TuS Weinböhla Aufgebot: Tor: Karsten Herzog (32), Maximilian Kausch (19); Abwehr: Robin Frisch (20), Andreas Schneider (33), Kay Ettelt (32), Maximilian Berndt (23), Philipp Gabler (28), Sascha Wendel (28), Felix Hillmann (20); Mittelfeld: Maximilian Faltin (18), Moritz Heidenblut (19), Ralf Herzog (21), Robert Klix (18), Florian Lützner (20), Sebastian Möbius (23), Erik Müller (29), Johannes Rothe (25), Tom Reichelt (26), Kevin Wilde (19); Angriff: Julian Diener (26), Marcus Wilde (26), Maximilian Schirmer (27), Felix Schmid (24), Tom Kaiser (25), Eric Ohlmann (20) Zugänge: Julian Diener, Sascha Wendel (beide Coswiger FV), Tom Reichelt (Meißner SV), Maximilian Faltin, Robert Klix (beide eigener Nachwuchs) Abgänge: Fabian Schünemann (Blau-Weiß 90 Gartz), Steve Reimann (2. Mannschaft), Marco Böhme (Alte Herren), Richard Böttcher (Laufbahn beendet), Erik Weißmann, Manuel Sitta (unbekannt) Betreuer: Trainer: Yves Würgau (49). Co-Trainer: Richard Quietzsch (34); Torwarttrainer: Jochen Krämer (75);Mannschaftsleiter: Steffen Schwaten (52); Physiotherapeut: Stefan Greiffenberg (32) FV Gröditz 1911 Aufgebot: Tor: Sven Lotzmann (30), Markus Tietze (32); Abwehr: Stefan Minge (32), Tobias Gängler (23), Florian Bartels (27), Julian Dietrich (18), Mustafa Ayad Mohammed Fauzi (26), Mohamad Shehab Alkegk (27; Mittelfeld: Tom Nehrig (23), Martin Bächler (30), Lucas Partuscheck (21), Ahmed Al Wardi (32), Juan Bilal (25), Niklas Wöhlmann (18); Angriff: Tim Zeller (22), René Großmann (36), Steffen Hoffmann (36), Florian Pfennig (19), Kevin Perkun (18), Lucas Rost (23) Zugänge: Julian Dietrich (JFV Elster-Röder), Kevin Perkun (BSG Stahl Riesa), Niklas Wöhlmann (BSG Stahl Riesa), Mustafa Ayad Mohammed Fauzi (FC Elbaue Torgau), Mohamad Shehab Alkegk (FC Elbaue Torgau), Juan Bilal (FC Elbaue Torgau), Lucas Rost (SV Preußen Elsterwerda) Abgänge: Rico Kaiser (2. Mannschaft), John Reiter (SV 1919 Prösen), Niels Meyer (SV Frauenhain), Hassan Zaro (Tima Darya, Irak), Henry Bartzsch (Laufbahnende), Sebastian Fuchs (VfB Hellerau-Klotzsche), Marco Ihbe (Laufbahnende), André Hirschnitz (2. Mannschaft), Daniel Breunig (2. Mannschaft) Betreuer: Trainer: Michael Schuster (52); Mario Steuer (51/Co-Trainer und Physiotherapeut), André Lux (43/ML), Dr. Ekkehard Mrosk (53(/Arzt); Uwe Jungnickel (49/sportl. Leiter)

Aus dem Landkreis Meißen gehen in der neuen Saison sechs Teams auf Landesebene ins Titelrennen. Neben Stahl Riesa wollen der Großenhainer FV und der Radebeuler BC als Aufsteiger die Sachsenliga bereichern. Zu den etablierten Landesklasse-Teams aus Coswig und Gröditz kommt der ambitionierte Kreismeister TuS Weinböhla in die Staffel Mitte. Und wer läuft in der neuen Saison für welche Mannschaft auf? Die SZ hat die aktuellen Aufgebote (Stand 9. August) zusammengetragen.

