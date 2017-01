Anpaddeln bei klirrender Kälte Der Riesaer Wassersportverein hat die Saison 2017 auf der winterlichen Elbe eröffnet. Auch Weihnachtsbäume waren dabei.

Auf geht’s: Zur Ehrenrunde auf der Elbe trafen sich die Mitglieder des Wassersportvereins am vergangenen Wochenende. Für die Weihnachtsbäume auf den Booten endete die Ausfahrt im Lagerfeuer. © privat

Ehrenrunde mit Weihnachtsbaum: Der Riesaer Wassersportverein ist am Wochenende in die neue Paddelsaison gestartet. „Wir haben eine kleine Ehrenrunde auf der Elbe gedreht. Es war wirklich verdammt kalt auf dem Wasser“, sagt Vereinschef Jens-Torsten Jacob. Aufgewärmt haben sich die Sportler danach am Lagerfeuer. „Dafür haben wir unsere alten Weihnachtsbäume benutzt.“ Ausgewählte Exemplare waren zuvor noch mit an Bord – ein ungewohntes Bild, das wohl auch Spaziergängern an der Elbe gefallen hat. „Viele haben uns zugewunken“, erzählt Jacob.

Bei ihrem Neujahrstreffen konnten die Paddler auch gleich über ihre Projekte für das Jahr sprechen. So plant der Verein etwa, im Sommer wieder ein Drachenbootrennen zu organisieren. Den 12. August haben die Sportler für die Veranstaltung auserkoren. Und außerdem? „Da im letzten Jahr die Abendrottour von Diesbar-Seußlitz nach Riesa so viel Anklang fand, wollen sie diese Tour am 22. September erneut organisieren“, berichtet der Vereinschef. Mit Drachenbooten geht es dann am Abend stromabwärts. „Den letzten Abschnitt werden wir wieder im Fackelschein zurücklegen“, so Jacob.

Nachdem das Hochwasser 2013 dem Verein zugesetzt hatte, sind inzwischen alle Schäden beseitigt – zumindest am Haus. „Probleme gibt es aber immer noch an der Jahnamündung. Die ist so verschlammt, dass wir bei der extremen Trockenheit im vergangenen Sommer Schwierigkeiten hatten, dort einzusetzen“, erklärt Jens-Torsten Jacob. Erst ein Jahr vor der letzten Flut hatte der Verein die Stelle ausgebaggert – mit einer zweiten Jahrhundertflut innerhalb von elf Jahren hätte schließlich niemand gerechnet. Der Verein hofft nun, dass sich die Stadt an der Maßnahme beteiligt. Denn billig wird diese sicher nicht. „Zumal der Elbschlamm kontaminiert ist“, sagt Jens-Torsten Jacob.

Immerhin 200 Euro kann der Verein schon mal außerplanmäßig zum Jahresanfang verbuchen: Sabina Richter von der gleichnamigen Parfümerie auf der Hauptstraße übergab einen Spendenscheck für die Kinder- und Jugendarbeit an den Verein. (SZ)

zur Startseite