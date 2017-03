Anpacken auf der Dirt-Bike-Strecke Jugendliche bauen sich einen besonderen Parcours. Wer helfen will, kann gern mit Schaufel und Schubkarre vorbeikommen.

Geschickte Sprünge auf der Dirt-Bike-Strecke. © Rene Plaul

Seit knapp einem Jahr versuchen sich engagierte Jugendliche an der Errichtung einer Dirt-Bike-Strecke in Elstra. In Gesprächen mit der Stadt konnte ein Gelände hinter der Kita gefunden werden, das den Anforderungen für die Trendsportart entspricht. Erste Arbeiten wurden dann im Herbst des letzten Jahres verrichtet.

Für dieses Jahr stehen aber noch viele große Bauabschnitte bevor. Zum Auftaktwochenende am 8. und 9. April soll begonnen werden, die vorhandene Erde so zu modellieren, dass zwischen Start- und Endpunkt die Sprünge und Landungen gelingen können. Um das zu erreichen, hat die Gruppe an jenem Wochenende Unterstützung von einem örtlichen Baggerfahrer. Dieser wird grobe Arbeiten verrichten können, für Feinarbeiten ist dann allerdings viel Muskelkraft erforderlich.

Unterstützung aus Dresden

Für den Bau erhalten die Jugendlichen außerdem fachliche Unterstützung von einem Dirt-Bike-Experten aus Dresden. Pierre Beyer vom „248 wheels“ stand schon einigen Jugendgruppen in der Lausitz zu den Themen Skaten und Dirt Bike mit seinem Wissen zur Seite. Außerdem konnte sich die Gruppe aus dem letztjährigen Jugendfonds der „Jugendvertretung Elstra“ eine finanzielle Unterstützung sichern.

Um die Idee in die Realität umzusetzen, bitten die Jugendlichen um Mithilfe. Wer sich an dem Wochenende oder darüber hinaus einbringen möchte, kann sich gern an Mit-Initiator Mark Gräfe wenden oder mit Schaufel und Schubkarre direkt vorbeikommen. Der Schwerpunkt des Arbeitseinsatzes wird am Sonnabendnachmittag sein. (szo)

Kontakt: per E-Mail unter mark.graefe@web.de

