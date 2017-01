Annes Geschichte Über 30 Jahre hat Anne Wolfermann das Geschäftsleben in Löbau mit geprägt. Jetzt ist Schluss.

zurück Bild 1 von 3 weiter Am Sonnabend wird Anne Wolfermann ihre Löbauer Boutique noch einmal für die Kunden öffnen. Danach wird sie den leeren Kleiderbügeln aber keine neue Mode mehr überstreifen. Nach über 30 Jahren schließt Anne Wolfermann ihr Geschäft. Leer stehen wird das Gebäude in Zukunft aber nicht. © Rafael Sampedro Am Sonnabend wird Anne Wolfermann ihre Löbauer Boutique noch einmal für die Kunden öffnen. Danach wird sie den leeren Kleiderbügeln aber keine neue Mode mehr überstreifen. Nach über 30 Jahren schließt Anne Wolfermann ihr Geschäft. Leer stehen wird das Gebäude in Zukunft aber nicht.

Über 30 Jahre hat sie das Geschäftsleben in Löbau mit geprägt.

Jetzt ist Schluss. Einige Kleiderbügel sind schon leer.

Einige Regale sind schon leer, einige Puppen nackt. Sie werden keine neuen Kleider bekommen. In großen Kisten stapeln sich hölzerne Kleiderbügel. Sie werden keine neuen Kollektionen mehr präsentieren dürfen, zumindest nicht in Annes Boutique. An den Kleiderstangen, an denen noch Hosen, Blusen oder Pullover aufgereiht sind, hängen handgemalte Schilder: alles runtergesetzt zum Schlussverkauf. Annes Boutique an der Nicolaistraße in Löbau schließt – nach fast 33 Jahren in Löbau.

Inhaberin Anne Wolfermann ist nicht traurig. Sie sitzt am Tisch im Büro hinter dem Verkaufsraum, vor sich Fotoalben. „Man macht nach so langer Zeit nicht einfach zu“, sagt sie. „Aber die Entscheidung fühlt sich richtig an.“ Eine Entscheidung, die mit der Zeit einfach gewachsen sei. „Angefangen hatten die Überlegungen mit der Schließung in Bautzen“, erzählt sie. Im November hatte Anne Wolfermann ihre dortige Filiale geschlossen, weil sie die Mietverträge nicht um weitere fünf Jahre verlängern, sondern sich lieber auf das Hauptgeschäft in Löbau konzentrieren wollte. Aber noch während des Schlussverkaufes in Bautzen musste sie auch die Löbauer Boutique zeitweise schließen. Eine kaputte Wasserleitung in der Wohnung über dem Geschäft hatte dafür gesorgt. „Vielleicht sollte es einfach nicht mehr sein.“ Für Anne Wolfermann zog der Wasserschaden auch finanzielle Einbußen nach sich – und Rennereien wegen der Versicherung. Beides sei aber schließlich nicht der ausschlaggebende Punkt für die Schließung gewesen. „Ich bin an einen Punkt gekommen, an dem ich mich gefragt habe, wie es für mich in Zukunft weitergehen soll. Wie lange kannst du in dem Tempo weiterrennen?“ Die Antwort: Sie legt einen Stop ein.

In den vergangenen drei Jahrzehnten hat Anne Wolfermann das Handelsleben in Löbau mitgestaltet. Dabei wollte sie ursprünglich etwas ganz anderes machen. „Ich wäre gerne Friseurin geworden“, erzählt sie. Der Plan stand schon: Die Lehre wollte sie damals bei einem Bautzener Salon absolvieren. Der bekam in dem Jahr aber keine Ausbildungsstellen zugewiesen, erzählt sie. „Ich hing dann erstmal in der Luft.“ Sie nahm eine Ausbildungsstelle, für die gerade Lehrlinge gesucht wurden: Wirtschaftskaufmann. Später machte sie noch eine Weiterbildung zur Sekretärin. „Ich habe dann in der Bautzener Poliklinik als Arztsekretärin gearbeitet“, erinnert sie sich. Interessant sei das gewesen, „aber mir ging es manchmal zu nahe, was ich dort gesehen habe.“ Zuletzt arbeitete Anne Wolfermann auf der Station für Kinderneuropsychologie. „Ich konnte manches aber nicht so zur Seite schieben oder ausblenden.“ Sie sah sich nach einer neuen Stelle um. Beim An- und Verkauf der HO in Bautzen wurde ein neuer Chef gesucht.

„Ich kann mich noch an das Bewerbungsgespräch mit dem damaligen HO-Direktor erinnern“, erzählt Anne Wolfermann. Er wollte sie nicht. Er wollte lieber einen Mann einstellen. Oder wenigstens eine Frau, die verheiratet war. Mit konservativen Einstellungen hatte das allerdings nichts zu tun, sondern mit den schweren Möbeln, die bei der HO verkauft wurden. Wie sie denn gedenke, die Lieferungen in den Laden zu schaffen, fragte der Direktor. „Ich hatte mir da gar keine Sorgen gemacht. Ich war jung und hübsch und dachte: Ach, da pfeife ich mir einfach ein paar Männer von der Straße her“, erzählt sie und lacht. Zwar keine überzeugende Idee für den Direktor, am Ende stellte er sie aber doch ein. „Ich will kein Gejammer hören, wenn es irgendwo ziept“, soll er gesagt haben. Aber Anne Wolfermann hatte Spaß am Verkaufen.

1984 machte sie sich mit ihrem eigenen An- und Verkauf selbständig. „Das war damals möglich“, sagt Frau Wolfermann. An- und Verkäufe seien zu der Zeit ohnehin wie Pilze aus dem Boden geschossen. „Ich nehme an, das hatte auch mit den Menschen zu tun, die aus der DDR ausgereist sind. Ihre Haushalte wurden ja aufgelöst.“ Ihr erstes Geschäft eröffnete sie auf der Äußeren Zittauer Straße in Löbau. „Wir sind vorher durch die angrenzenden Orte gefahren und haben handgeschriebene Werbezettel verteilt. Am Tag der Eröffnung standen gefühlt 30 bis 50 Leute vor der Tür.“

Aus dem An- und Verkauf wurde mit der Zeit eine Modeboutique, Annes Boutique. Mehrfach zog sie mit ihrem Geschäft in Löbau um, von der Äußeren in die Innere Zittauer Straße, an den Markt, an die Nicolaistraße. Zeitweise hatte sie mehrere Filialen in Löbau, eröffnete Standorte in Zittau und Ebersbach. „Es ist leicht, ein Geschäft aufzumachen. Es ist aber schwer, eines zu halten“, sagt Anne Wolfermann. „Das Verkaufen lag mir, das konnte ich immer gut. Man bekommt mit der Zeit einen Blick dafür, wem was steht.“ Am Ende funktioniere ein Geschäft aber nur, wenn man über den Tellerrand schaut. „Wenn ich zu Messen gefahren bin, habe ich oft einen zusätzlichen Tag gebucht, um in anderen Städten zu schauen, was die Geschäfte dort machen.“ Einfach durch die Straßen laufen, andere Konzepte sehen. „Man muss sich immer wieder hinterfragen.“ Sich Neues einfallen lassen.

Die Fotoalben vor Anne Wolfermann sind voll mit Bildern von Veranstaltungen in Annes Boutique. Oft waren es Modenschauen. Einmal lud sie ihre Kunden zu einem Treffen mit einer bekannten Persönlichkeit aus dem Modebusiness ein: Mit weißer Perücke, Gehrock, Handschuhen und Sonnenbrille gab sie an dem Abend Karl Lagerfeld. „Wir hatten eine sehr schöne Zeit.“ Die Mitarbeiterinnen, die auf den jüngsten Fotos zu sehen sind, haben alle bereits eine neue Stelle gefunden. „Das war mir mit das Wichtigste.“

Am Sonnabend werden alle aber noch einmal da sein, dann öffnet Annes Boutique zum letzten Mal. „Ich konnte es nicht über mich bringen, an einem Freitag, dem 13. das letzte Mal zu öffnen“, erklärt Anne Wolfermann. Für den letzten Tag ihrer Boutique steht der Sekt kalt. „Ich weiß zwar nicht, wie mir am Sonnabend zumute sein wird. Aber das Ende soll schön sein.“ Ein bisschen tröstet sie auch, dass das Geschäft nicht leerstehen wird. Ines Schuhmoden werden hier einziehen, verrät Anne Wolfermann. Was sie selbst in Zukunft machen wird? Auf jeden Fall nicht in Rente gehen. „Ich werde erst mal wieder mehr Zeit zum Malen haben“, sagt sie. Das ist schon seit Jahren ihr Hobby. „Und dann wird auch beruflich etwas Neues kommen.“

