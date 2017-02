Annenstraße bekommt Mischwasserkanal Die Anwohner der Annenstraße sind über das Bauvorhaben informiert worden. Es ist mit Schwierigkeiten zu rechnen.

Ab dem dritten Quartal dieses Jahres soll in der Annenstraße eine Mischwasserleitung verlegt werden. Dann wird die Straße für die Durchfahrt voll gesperrt. © Dietmar Thomas

Der Abwasserzweckverband (AZV) plant ein weiteres großes Vorhaben in der Stadt. In die Annenstraße soll ein Mischwasserkanal verlegt werden. Geplant ist, mit den Bauarbeiten im dritten Quartal dieses Jahres zu beginnen. Voraussichtlich dauern die Arbeiten bis zum Sommer 2018. „Eine Unterbrechung im Winter ist eingeplant“, so Reiner Müller, Leiter Technik und Investitionen beim AZV. Er und Mitarbeiter des Planungsbüros informierten die Grundstückseigentümer der Annenstraße über dieses Vorhaben.

Die Neuverlegung erfolgt wegen der geforderten Ausbindung der Abwasserleitungen aus dem Flemmingener Bach. Damit wird die schon länger geforderte Trennung von Bach- und Abwasser umgesetzt. „Die vorhandenen Mischwasserleitungen in der Annenstraße binden bisher noch in den Flemmingener Bach ein. Außerdem sind die vorhandenen Leitungen in einem schlechten Bauzustand, sodass vor dem Straßenbau eine Auswechselung erforderlich ist“, sagte Reiner Müller. Da die Annenstraße in einer Trinkwasserschutzzone liege, werde für das Bauvorhaben eine wasserrechtliche Genehmigung benötigt.

Der Auftrag ist noch nicht an eine Firma vergeben. „Bisher liegt uns nur die Vorplanung vor“, so der Leiter Technik und Investitionen. Verlegt wird eine Mischwasserleitung mit einem Durchmesser von 40 bis 60 Zentimetern. Die Kosten für das Verlegen des Mischwasserkanals und der Hausanschlüsse liegen nach der jetzigen Kostenschätzung bei 630 000 Euro. „Für die Grundstückseigentümer entstehen keine Kosten, auch nicht bei eventuell erforderlich werdenden Umbauten an der Grundstücksentwässerung“, sagte Müller. Von den Bauarbeiten betroffen sind 40 Grundstücke.

Der AZV stößt bei seinem Vorhaben in der Annenstraße auf einige Schwierigkeiten. „Die neu zu verlegende Leitung hat im Bereich zwischen der Kreuzung des Flemmingener Baches auf Höhe des Hauses Nummer 16/17 und der Goethestraße eine geringere Tiefenlage als bisher. Das hängt damit zusammen, weil mit der neuen Leitung der Flemmingener Bach überquert werden muss“, erklärt Reiner Müller. Deshalb sei eine Überprüfung erforderlich, wie die in diesem Bereich liegenden Grundstücke an den neuen Kanal angeschlossen werden könnten. Eventuell seien Umbaumaßnahmen an den vorhandenen Grundstücksentwässerungen notwendig. „Mit der Überprüfung der örtlichen Verhältnisse und der Festlegung erforderlicher Maßnahmen in den betreffenden Grundstücken ist durch den AZV das Ingenieurbüro Dietrich aus Döbeln beauftragt“, so Müller.

Des Weiteren gibt es noch einige Grundstücke, die bisher keinen Anschluss an den Kanal in der Annenstraße haben, sondern nur an den Flemmingener Bach angeschlossen sind. Diese Grundstücke sollen im Zuge der Baumaßnahme ebenfalls einen Hausanschluss an den Kanal in der Annenstraße erhalten.

Aufgrund der beengten Verhältnisse wird während der Bauarbeiten eine Vollsperrung der Annenstraße erforderlich werden. Eine beschränkte Befahrbarkeit für Anwohner nach Feierabend will der AZV gewährleisten.

zur Startseite