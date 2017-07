Anneli-Urteil rechtskräftig Der Bundesgerichtshof wies eine Revision als unbegründet zurück.

zurück Bild 1 von 3 weiter Auf dem Feldweg, wo Anneli verschwand, steht inzwischen eine Gedenktafel. © Robert Michael Auf dem Feldweg, wo Anneli verschwand, steht inzwischen eine Gedenktafel.

Die 17-Jährige wurde am 13. August 2015 nahe ihrem Wohnhaus in Klipphausen entführt. Ihre späteren Mörder wollten 1,2 Millionen Euro Lösegeld von ihren Eltern erpressen.

Richter Birger Magnussen (l-r), die Vorsitzende Richterin am Landgericht Dresden, Birgit Wiegand, und Richterin Susanne Limpricht im Landgericht in Dresden verkündeten das Urteil, das nun vom BGH bestätigt wurde.

Der Bundesgerichtshof hat das Urteil im Prozess gegen die beiden Entführer und Mörder der 17-jährigen Anneli aus Klipphausen bestätigt. Das teilte die Staatsanwaltschaft Dresden am Montag mit. Die beiden Täter Marcus B. und Norbert K waren am 5. September 2016 wegen Mordes in Tateinheit mit erpresserischem Menschenraub mit Todesfolge vorm Landgericht Dresden schuldig gesprochen worden. Das Gericht Dresden hatte den Hauptangeklagten zu einer lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Sein Komplize erhielt achteinhalb Jahre. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die beiden Verurteilten hatten gegen das Urteil Revision eingelegt. Der Vater des Opfers, Bauunternehmer Uwe Risse, war vor allem nicht zufrieden mit dem Strafmaß für den zweiten Täter. Mit der jetzigen Entscheidung des Bundesgerichtshofs in Leipzig, eine Revision als unbegründet zurückzuweisen, ist das Urteil rechtskräftig.

Die beiden Männer hatten das 17-jährige Mädchen im August 2015 in der Nähe ihres Elternhauses entführt und getötet. Von den Eltern Annelis hatten sie 1,2 Millionen Euro Lösegeld gefordert. Die Übergabe scheiterte. Nach Ansicht des Landgerichts Dresden hat der Hauptangeklagte das Mädchen erdrosselt. Sein Komplize wurde des Mordes durch Unterlassen schuldig befunden, weil er die Tat nicht verhindert hatte. Er hatte ein Geständnis abgelegt. (SZ)

zur Startseite