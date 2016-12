Anne-Frank-Schau strahlt sachsenweit Viele Besucher kamen am ersten Wochenende nach Eröffnung ins Gymnasium. Einer trommelt nun besonders für Bischofswerda.

Dunkel und eng ist das simulierte Versteck von Anne Frank. Riccarda und Lorenz spüren die Beklemmung, die geherrscht haben muss. Auf einem Foto ist zu sehen, wie das Zimmer des Mädchens eingerichtet war. Wie auch Teenager von heute klebte sie Bilder von Schauspielern an die Wand. © Steffen Unger

Die Ausstellung „Deine Anne. Ein Mädchen schreibt Geschichte“ im Bischofswerdaer Goethe-Gymnasium erlebte ein gut besuchtes erstes Wochenende. Wie Schulleiter Bodo Lehnig auf Anfrage sagte, kamen am Sonnabend gut 40 Gäste. Im Verlauf dieser Woche werde die Ausstellung richtig anlaufen. Zwei von drei Terminen für Gruppen sind an jeden Tag ausgebucht, freie Termine gibt es noch um die Mittags- und frühen Nachmittagsstunden. Vormittags kommen Schulklassen. Sie werden wie alle anderen Besucher auch von Gymnasiasten begleitet, die vorab zu Peerguides ausgebildet wurden.

Mindestens sachsenweite Aufmerksamkeit gewann die Ausstellung in Bischofswerda nach einem Besuch von Martin Dulig (SPD) am Sonnabend. Der stellvertretende Ministerpräsident Sachsens kam ganz privat und empfahl die „beeindruckende Ausstellung“ sogleich auf seiner Facebookseite. Bis nach Dresden hat sich die Schau auf jeden Fall herumgesprochen. Die Dresdner Band „Banda Internationale“, die aus internationalen Musikern besteht und sich stark für Flüchtlinge engagiert, spielt Sonnabend im Eastclub – im Rahmen des abwechslungsreichen und anspruchsvollen Kulturprogramms. Mit dabei außerdem Die Bagles, ebenfalls aus Dresden, und DJ noir.man aus Schiebock. Karten kosten fünf, ermäßigt drei Euro. Das Konzert mit Gerhard Schöne am Freitag ist bereits ausverkauft, hieß es aus dem Gymnasium.

Die Ausstellung „Deine Anne“ beschreibt anhand von Fotos, Texten und Exponaten das Schicksal der Jüdin Anne Frank sowie die geschichtlichen Hintergründe und thematisiert Probleme der Gegenwart wie Fremdhass und Diskriminierung. Zu sehen ist die Wanderausstellung des Anne-Frank-Zentrums bis 21. Dezember, nach Anmeldung montags bis freitags 8 bis 16 Uhr und sonnabends 10 bis 16 Uhr im Konferenzsaal des Gymis. (cm)

zur Startseite