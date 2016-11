Anne-Frank-Ausstellung kommt Die Schau in Bischofswerda zeigt, wie ein jüdisches Mädchen Geschichte schrieb. Und bietet Anlass für viele besondere Begegnungen.

Eines der um die Welt gegangenen Bilder des Mädchens Anne Frank. © Anne Frank

Bodo Lehnig, Schulleiter des Goethe-Gymnasiums, hofft darauf, dass viele die Chance nutzen, die sich nicht alle Tage bietet: Dass sie die Anne-Frank-Ausstellung besuchen, die ab 1. Dezember in Bischofswerda zu sehen sein wird und sie sich die Veranstaltungen nicht entgehen lassen, die es parallel gibt – in teils nie dagewesener Weise.

Der Leiter des Goethe-Gymnasiums hatte sofort zugesagt, als die kürzlich in Burkau gegründete Lucie-Strewe-Stiftung einen Ort suchte für die Wanderausstellung des Anne-Frank-Zentrums über das Schicksal der jungen Jüdin. Und dann wurde im Gymnasium sogar noch mehr möglich gemacht. Bodo Lehnig und drei Mitstreiter strickten innerhalb weniger Wochen ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Rahmenprogramm, das nicht scheut, aktuelle Themen anzusprechen – für Kinder, Jugendliche und jeden interessierten aus nah und fern an mehreren Orten in der Stadt. „Wir betonen nicht ausschließlich die historische Bedeutung der Ausstellung, sondern sprechen auch Themen wie Vertreibung und Ausgrenzung an“, sagt der Schulleiter.

Es gibt geschlossene Veranstaltungen, die den Schülern vorbehalten sind und offene Angebote für alle. Dazu zählt unter anderem der Konzertabend „Könige im Morgenland“ mit Gerhard Schöne. Er wird am 9. Dezember gemeinsam mit Gymnasiasten und Schülern aus Bischofswerdas Partnerschaft Gryfow im Gymnasium auf der Bühne stehen und singen. Der Verein Mosaika Bischofswerda hatte den Kontakt geknüpft, Bodo Lehnig gab gern den Impuls, dass dieses Konzert ideal ins Programm passt. Das trifft für die bunte Dresdner Brass-Band Banda Internationale auch zu, die sich für die Flüchtlingshilfe engagiert. Unter dem Titel „Tohuwabohu international“ tritt sie am 10. Dezember im Eastclub gemeinsam mit den Dresdner Klezmer-Musikern „Die Bagles“ und DJ noir.man alias Norman Reitner aus Bischofswerda auf.

Konzert in der Aula

Jedermann ist auch eingeladen, wenn am 13. Dezember die neueste Literaturverfilmung „Das Tagebuch der Anne Frank“ aus diesem Jahr im Rathaussaal flimmert und der Burkauer Mathias Hüsni vorab über das Schicksal der jüdischen Familie Hofmann aus Bischofswerda berichtet.

Ein Konzert spielt Tom Adler aus Neustadt am 15. Dezember an der Orgel in der Aula des Gymnasiums. Der junge Mann spielte das Instrument hier bereits zur Nacht der offenen Tür. Sein Wunsch sei es gewesen, wiederzukommen, sagt Bodo Lehnig. Nun ergibt es sich: Im Kontext der Ausstellung spielt Tom Adler unter anderem Musik aus dem Film Schindlers Liste.

Anlässlich der Ausstellung spricht eine Zeitzeugin des Konzentrationslagers Theresienstadt vor Schülern und im Projekt „Colored glasses“ lernen Schüler, dass jeder Mensch anders ist und Respekt verdient. Vor Schülern spricht auch Prof. Dr. Uwe Backes vom Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung an der TU Dresden.

Die Ausstellung „Deine Anne – Ein Mädchen schreibt Geschichte“ ist für Besucher vom 1. bis 21. Dezember im Konferenzraum des Gymnasiums, August-König-Straße 12, zu sehen: montags bis freitags 8 bis 16 Uhr, sonnabends 10 bis 16 Uhr.

zur Startseite