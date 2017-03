Anne Eichhorn holt Meisterschaftsbronze Die Hallensaison geht ihrem Ende entgegen. Mit den Deutschen Meisterschaften in Bitterfeld-Wolfen.

Anne Eichhorn (vorn) wurde in Bitterfeld-Wolfen Dritte der Deutschen Meisterschaften Recurve. © André Braun

Am Wochenende stand für die Bogensportler der letzte große Hallensaisonhöhepunkt im Wettkampfkalender. Dabei vertraten drei Döbelner Damen ihren Verein bei den Deutschen Meisterschaften in der olympischen Disziplin Recurve in Bitterfeld-Wolfen.

Anne Eichhorn lieferte sich in der Damenklasse mit ihren Konkurrentinnen ein spannendes Duell. Im ersten Durchgang lag Anne auf dem ersten Rang. Bis zum letzten Pfeil wechselten die Platzierungen der ersten vier Schützinnen. Nach 60 Pfeilen standen die Platzierungen fest. Die Döbelnerin erzielte mit 557 Ringen nicht nur Saisonbestleistung, sondern sie erkämpfte sich mit diesem Ergebnis auch die Bronzemedaille. In der Mannschaftswertung belegte das Damentrio mit 1580 Ringen den vierten Platz.

Silke Bertram schoss in der Klasse Damen Ü40. Aufgrund ihres Studiums konnte sie sich in den vergangenen Wochen nur eingeschränkt auf die Meisterschaft vorbereiten. Umso zufriedener und überraschter war sie nach der Gesamtbilanz von 60 Pfeilen mit 528 Ringen und freute sich über einen guten vierten Platz. Carola Heinze schoss in der Klasse Damen Ü50 Recurve. Gut angefangen, kämpfte sie im zweiten Durchgang mit ihrer Konzentration und sicherte sich mit 495 Ringen den achten Platz.

Bereits zwei Wochen vorher waren im mecklenburgischen Schwedt die Deutschen Meisterschaften der Bögen ohne Visier ausgetragen worden. Frank Eggert qualifizierte sich dafür als einziger Döbelner Bogenschütze. In der Klasse Herren Ü55 Jagdbogen schoss er 483 Ringe und schloss die Meisterschaft auf Platz sechs ab.

Die Hallensaison 2016/2017 ist mit diesen Meisterschaften abgeschlossen. Am 29. April erfolgt nun die Saisoneröffnung für die Freiluftdistanzen der Döbelner Bogner im Stadion am Bürgergarten. (DA/ae)

