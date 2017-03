Annäherung in kleinen Schritten Die Willkommens-Initiative lädt Leisniger und Flüchtlinge ein. Die Resonanz nimmt zu, bleibt aber noch verhalten.

Bei einem Willkommensfest freut sich das dreijährige Flüchtlingsmädchen Demas aus Syrien über ihren neuen Ball. © Robert Michael/Archiv

Stefan Orosz will helfen, Vorurteile abzubauen. Der 26-Jährige ist verantwortlich für das Projekt „Willkommen in Leisnig – Asyl ist ein Menschenrecht“. Für Sonnabend organisierte er ein Begegnungsfest im Alternativen Jugendzentrum, um Leisniger mit Geflüchteten zusammenzubringen. Das hatte er bereits im vergangenen Jahr mehrfach versucht. Das Interesse bei den Flüchtlingen war da. Nur die Leisniger blieben den Veranstaltungen bisher fern. „Es waren nur Leute hier, die schon vorher Interesse gezeigt und sich engagiert hatten. Neue Gesichter waren da selten“, sagt Orosz.

Dieses Mal sieht das aber anders aus. Bereits kurz nach 12 Uhr ist eine Leisnigerin vor Ort. „Ich finde es wichtig, die Leute kennenzulernen. Man kann nicht einfach alle über einen Kamm scheren“, sagt die 60-Jährige. „Die Flüchtlinge sollen auch merken, dass es Leute gibt, die keinen Hass haben, sondern sie kennenlernen möchten.“

Warum die Leisniger bisher so wenig Interesse gezeigt haben, weiß Stefan Orosz nicht genau. Aber eine Vermutung hat er. „Vielleicht gibt es in der Bevölkerung einige Vorbehalte gegenüber dem Jugendzentrum“, meint er. Deshalb denkt er auch darüber nach, das nächste Begegnungstreffen an einem neutraleren Ort zu veranstalten. „Vielleicht auf dem Sportplatz. Da könnte man das Begegnungsfest dann direkt mit Sport oder Spielen verbinden“, überlegt er.

Ziel der Treffen soll es sein, die Leisniger mit den Flüchtlingen und Menschen mit Migrationshintergrund zusammenzubringen. „Wir wollen Fremdenfeindlichkeit abbauen, indem wir Begegnungsmöglichkeiten schaffen“, erklärt er. Ein Problem sei zum Beispiel, dass in einer Kleinstadt wie Leisnig kaum Berührungen zwischen den Einheimischen und den Geflüchteten entstehen. „Dadurch halten sich viele Vorurteile“, meint er. „Wir wollen ein Zeichen setzen und zeigen, dass es auch Leute gibt, die positiv eingestellt sind gegenüber den neuhinzugekommenen Menschen.“

Für die Gestaltung des Nachmittags bieten sich verschiedene Möglichkeiten. Im Jugendzentrum können Tischkicker, Tischtennis oder Dart gespielt werden. „Vielleicht kochen wir auch alle gemeinsam etwas. Vor allem sollen sich aber Möglichkeiten bieten, ins Gespräch zu kommen“, so Orosz. Er hat auch Geflüchtete aus Geringswalde, Waldheim und Hartha eingeladen sowie andere Einwohner mit Migrationshintergrund.

Einige Geflüchtete haben das Begegnungsfest schon am frühen Nachmittag besucht. „Da haben sich auch einige Gespräche mit den Leisnigern ergeben“, meint Orosz. Abends findet im AJZ noch ein Konzert statt. „Da werden wohl die meisten der anderen Geflüchteten kommen, die bis jetzt noch nicht da waren“, meint Stefan Orosz. Insgesamt scheint er zufrieden zu sein. „Heute waren zum ersten Mal Leisniger da, die sich vorher noch nicht groß mit Flüchtlingen auseinandergesetzt haben. Es geht in kleinen Schritten vorwärts“, meint der Organisator.

