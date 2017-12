Annabella ist zurück Die 19-jährige Putzkauerin kann nach langer Verletzungspause endlich wieder spielen. Jetzt ist sie bei einem Turnier in Mailand.

Annabella Jäger in Aktion. Nach einer langen Verletzungspause ist sie jetzt wieder voll eingestiegen in das Wettkampfgeschehen in der Bundesliga. Und demnächst steht auch ein Turnier in Italien auf dem Programm der 19-jährigen Putzkauerin, die schon viele Jahre in Nürnberg zur Schule geht und für den TSV Freystadt spielt. © privat

Badminton. Über Instagram kamen die guten Neuigkeiten von Badminton-Ass Annabella Jäger zuerst: „I am back!“ Nach einem Jahr Verletzungspause durch einen Kreuzbandriss konnte die Putzkauerin endlich wieder voll einsteigen in den Wettkampfbetrieb bei ihrem Verein, dem Bundesligisten TSV Freystadt. Die junge Frau, die seit 2012 die Bertolt-Brecht-Schule in Nürnberg besucht, hat also endlich ihr Comeback feiern können. Nicht nur in der Bundesliga, sondern auch bei diversen Turnieren.

2016 schon DM-Bronze im Doppel

Demnächst tritt Annabella bei einem internationalen Turnier in Mailand an. Zuletzt war sie schon wieder im Bundesligateam von Freystadt im Einsatz. Hier muss sich die 19-Jährige aber erst einmal wieder durchbeißen, denn nach ihrem Ausfall hatte sich der TSV mit einer neuen Spielerin verstärkt. Die 22-jährige Engländerin Jenny Moore, die schon internationale Erfolge vorweisen kann, kam neu ins Team. „Ich denke aber schon, dass ich in dieser Saison wieder angreifen kann“, sagt die junge Putzkauerin, die im letzten Jahr immerhin schon die Bronzemedaille im Doppel bei der Deutschen Meisterschaft geholt hat.

Annabellas Mutter Sigrun Jäger, die die Entwicklung ihrer Tochter natürlich auch aus Ostsachsen mitverfolgt, schildert die aktuelle Situation so: „Ihr Bundesligaeinstieg im Damendoppel und damit ihr erstes Spiel in der neuen Zählweise, also über drei Gewinnsätze bis elf Punkte, war wohl für den Anfang eine zu große Hürde. Das Mixed war dann schon besser.“

Allerdings gibt es im Badminton ja nicht nur die Bundesliga. Denn das eigentliche Comeback der Bundeskaderspielerin aus Putzkau glückte. Zusammen mit Judith Petrikowski vom 1. BV Mülheim gewann sie – und das als ungesetzte Paarung – bei der 4. Deutschen O 19-Rangliste in Zossen bei Berlin das Damendoppel. Beide gingen ohne einen einzigen Satzverlust in allen vier Spielen siegreich vom Feld. Das Finale gewannen Jäger/Petrikowski gegen die Favoriten Katharina Altenbeck (1. BV Mülheim) und Yvonne Bytomski (Gladbecker FC) mit 21:9 und 21:19.

Sogar Bayerns Topteam-Coach Nikolai Tønnesen war von dieser Leistung beeindruckt: „Annabella hat sich mit ihrem Sieg im Damendoppel beim ersten Turnier nach ihrer langen Verletzungspause selbst belohnt. Sie hat die ganze Zeit immer an sich geglaubt und hart für ihr Comeback nach der Kreuzbandruptur gearbeitet. Wir freuen uns, dass sie wieder zurück ist und stärker ins Turniergeschehen eingreifen wird.“

Im Mixed erreichte Annabella mit ihrem Freytädter Bundesliga-Teamkollegen Florian Waffler auch das Viertelfinale. Nach anfänglichen kleinen Startproblemen gewann sie mit Hilfe ihres Mixpartners bald das Selbstvertrauen in ihr hart zurückerkämpftes Können. Der Siegeszug der beiden TSV-Sportler endete dann im Viertelfinale beim Stand von 16:17 im dritten Satz durch eine sehr umstrittene Schiedsrichterentscheidung. Die anschließende Verunsicherung führte zu einer bitteren 17:21 Niederlage gegen die späteren Turniersieger Stefan Adam (Jena) und Lisa Zimmermann (Berlin).

Freystadt will Bundesliga halten

In Freystadt selbst brummt derweil die Bundesliga-Euphorie – auch wenn dem TSV klar ist, dass es schwer sein wird, sich in der höchsten deutschen Spielklasse zu behaupten. Auf ihrer Homepage erklären die Freystädter: „Nachdem der TSV Freystadt vergangenen Saison den achten Platz erreichte, ist das Ziel, am Saisonende diesmal mindestens den neunten Platz zu belegen. Dass dies nicht leicht wird, liegt daran, dass alle Mannschaften in der Bundesliga aufgerüstet haben – und an den starken Aufsteigern wie SV Funball Dortelweil und 1. BC Wipperfeld. Insider erwarten, dass der Kampf um den Klassenerhalt offen ist und wohl unter den beiden Aufsteigern sowie dem TSV Freystadt und dem bayerischen Rivalen TSV Neuhausen-Nymphenburg ausgetragen wird.“

Dafür trainiert auch Annabella Jäger hart. „Elf oder zwölf Mal pro Woche“, sagt die angehende Abiturientin, die nach ihrem Schulabschluss mit einem Wechsel zum Badminton-Olympiastützpunkt in Saarbrücken liebäugelt. „Da ist dann ein Studium mit meinem Lieblingssport möglich.“ Allerdings ist der Putzkauerin auch ein Kernproblem bewusst: „Nur Badminton als Beruf, das ist schon sehr belastend und schwierig.“

Allerdings hat der Sport Annabella schon viele schöne und unvergessliche Momente verschafft. Wie das deutsche Jugendlager bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro im August 2016, als sie mit den anderen 50 Teilnehmern sehr viel Neues kennenlernte – unter anderem auch Goalball. „Das hat Annabella auch selbst ausprobiert“, erinnert sich ihre Mutter Sigrun. Über den sehbehinderten Oliver Hörauf, den Goalball-Natioanalspieler aus Wetro bei Bautzen, hat die SZ erst vor Kurzem berichtet.

Badminton-Interessierte können übrigens auch problemlos von Putzkau aus verfolgen, wie das talentierte junge Mädchen sportlich unterwegs ist. „Alle Spiele können über den neu eingerichteten Livescore verfolgt werden“, erklärt der TSV Freystadt. Dazu gibt es noch weitere Links im Internet – unter anderem mit einem Interview mit Annabella Jäger vor dem Saisonstart. Bleibt zu hoffen, dass die „Eliteschülerin des Sports“ – so die ihr zugedachte Auszeichnung Anfang Januar 2017 – schnell in die Erfolgespur zurückfindet.

