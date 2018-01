Anna, Lilly und Paul schlagen Mia und Ben Neue Namentrends bei Neugeborenen in Pirna.

© dpa

Pirna. Wechsel an der Spitze der Namens-Hitliste: Laut der aktuellen Vornamenstatistik der in Pirna geborenen Kinder waren im zurückliegenden Jahr 2017 Anna und Lilly bei den Mädchen sowie Paul bei den Jungen die beliebtesten beurkundeten Vornamen. Nach Auskunft des Rathauses verdrängen Anna und Lilly damit die Vorjahressiegerin Mia, die in der aktuellen Rangliste gar nicht mehr auftaucht. Beim männlichen Nachwuchs führte 2017 Paul die Hitliste an. Vorjahressieger Ben muss sich knapp mit dem zweiten Platz geschlagen geben. Bei den Mädchen rangieren auf den weiteren Plätzen beliebte Namen wie beispielsweise Johanna, Lina, Lara, Mila, Emily, Emma, Laura, Lena, Ammelie, Elena, Ella, Lea und Sophia. Bei den Jungs sind es unter anderem Felix, Anton, Lenny, Fabian, Jonas, Emil, Franz, Fritz, Lukas, Niklas, Oskar und Bruno. 2017 wurden nach Auskunft des Rathauses 823 Kinder in Pirna geboren, das sind sieben Geburten weniger als 2016. Einen Vornamen erhielten insgesamt 580 Neugeborene, zwei Vornamen 226 Kinder. Mit drei Vornamen wurden 17 Nachwüchsler benannt. (SZ/mö)

zur Startseite