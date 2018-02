Anmeldungsstart für Firmenlauf

Auch in diesem Jahr gibt es in Bautzen den DAK-Firmenlauf. © PR

Laufsport. Seit dem 1. Februar können sich Interessierte für den 8. DAK-Firmenlauf am 27. Juni online anmelden. Gewertet werden in diesem Jahr die schnellste Männermannschaft, die schnellste Frauenmannschaft, die schnellste Mixedmannschaft und die teilnehmerstärkste Firma. Auch der älteste Läufer und die älteste Läuferin werden ausgezeichnet. Ein Team besteht aus mindestens vier und maximal sieben Läufern. Das Mindestalter beträgt 15 Jahre, es gehen die vier schnellsten Läufer eines Teams in die Gesamtwertung mit ein. Start ist um 19 Uhr. (SZ)

Anmeldung: www.firmenlauf-bautzen.de

