Anmeldungen für Oberschulen und Gymnasium in der ersten Märzwoche

Ein Schüler der 5.Klasse meldet sich. (Symbolbild) © dpa

Weißwasser. Eltern der Schüler der jetzigen vierten Klassen können ihre Kinder für das kommende Schuljahr 2018/19 für die Aufnahme in die 5. Klasse anmelden. Das berichtet Simone Urbank von der Bruno-Bürgel-Oberschule in Weißwasser. Für die Weißwasseraner Schule und die Geschwister-Scholl-Oberschule in Krauschwitz sind folgende Zeiten in der ersten Märzwoche für die Anmeldung in den Sekretariaten der Schulen festgesetzt: Donnerstag (1. März) von 9 bis 18 Uhr, Freitag (2. März) von 9 bis 13 Uhr, Montag (5. März) von 9 bis 18 Uhr, Dienstag (6. März) von 9 bis 16 Uhr und Mittwoch (7. März) von 9 bis 15 Uhr.

Die Schule erläutert fernerhin, dass zur Anmeldung folgende Unterlagen mitzubringen sind: Formular „Anmeldung Oberschule“, Formular „Rückmeldung für die jetzige Schule“, Original der Geburtsurkunde, Halbjahresinformation der vierten Klasse sowie eventuelle Diagnostikunterlagen für Teilleistungsschwächen. Letzteres sei besonders wichtig, um den Förderbedarf in der Oberschule zu ermitteln.

Auch das Landau-Gymnasium in Weißwasser nimmt in der ersten Märzwoche Anmeldungen für die neuen Fünftklässler für das nächste Schuljahr entgegen. Wie Andrea Hertel berichtet, sind dazu die jeweilige Bildungsempfehlung, das letzte Zeugnis, die Geburtsurkunde und das Formblatt „Anmeldebestätigung“ mitzubringen. Für Grundschüler ohne Bildungsempfehlung erfolgt die Leistungserhebung in Deutsch, Mathematik und Sachkunde am Donnerstag, dem 8. März, in der Zeit zwischen 9.20 und 10.30 Uhr am Gymnasium selbst. Die Aufnahmebescheide werden im Mai übermittelt. (red/ckx)

