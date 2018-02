Anmeldungen an den Oberschulen

Anmeldungen der Schüler der neuen 5. Klassen für das Schuljahr 2018/19 sind an der 2. Oberschule Am Schacht und der 1. Oberschule Am Kupferberg in der Zeit vom 1. bis 7. März möglich. Mitzubringen sind dazu das Anmeldeformular, das letzte Zeugnis, die Geburtsurkunde und die Bildungsempfehlung im Original. Die Anmeldezeiten: 1. März, 7.30-17 Uhr; 2. März, 7.30-14 Uhr; 5. März, 7.30-15 Uhr; 6. März, 7.30-17.30 Uhr und 7. März, 7.30-12 Uhr./SZ

zur Startseite