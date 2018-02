Anmeldung zur Wanderwoche startet Zum zweiten Mal bietet Sebnitz eine Woche lang geführte Touren an. Mit dabei: eine literarische Wanderung und eine Rätseltour.

Sächsische Schweiz. Im Jahr zwei nach dem Großereignis Deutscher Wandertag in Sebnitz haben die Touristiker erneut ein spezielles Programm für Urlauber und Einheimische zusammengestellt. Mit 22 geführten Wandertouren und Stadtrundgängen will die Stadt während ihrer Wanderwoche vom 29. April bis zum 5. Mai die Gäste anlocken. In kleinen Gruppen können die Teilnehmer die touristischen Höhepunkte der Region erleben, aber auch bislang unbekannte Geschichten erfahren. Von der Kahnfahrt auf der historischen Oberen Schleuse über heimatkundlich orientierte Wanderungen bis hin zur Besichtigung der Neumannmühle lernen Touristen die Sächsische Schweiz auf eine ganz neue Art kennen. Aufgewertet werden die Touren durch die ganz eigenen Geschichten und Anekdoten der Wanderführer, welche sogar in einer literarischen Wanderung oder einer familienfreundlichen Rätseltour gipfeln. Auch die Einheimischen können ihre Heimat so noch einmal neu entdecken.

Die Eintrittskarte zu allen Führungen ist das Wandermaskottchen „Lotte“. Dies gilt jedoch nur mit einem datierten Schlüsselband, in den Vorjahren gekaufte Maskottchen haben keine Gültigkeit. (SZ)

Das komplette Programm mit Anmeldeformular gibt’s im Internet. . Anmeldeschluss ist der 15. April. Fragen beantwortet die Touristinformation Sebnitz unter der Telefonnummer 03597170960.

