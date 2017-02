Anmeldung fürs Gymnasium startet Ab März können Eltern ihre Kinder im Goethe-Gymnasium Sebnitz anmelden. Erstmals auch ohne Bildungsempfehlung.

Ab August werden die neuen Fünftklässler aufs Goethe-Gymnasium kommen. Dafür müssen sie sich jetzt anmelden. © Dirk Zschiedrich

In der Zeit vom 1. März bis zum 8. März läuft im Goethe-Gymnasium in Sebnitz die Anmeldefrist für die künftigen Schüler der 5. Klassen. Das teilt die Schulleitung mit. Viertklässler, die ab August auf dem Gymnasium weiterlernen wollen, müssen in diesem Zeitraum von ihren Eltern an der Schule angemeldet werden.

Mitzubringen sind dafür das Original der Bildungsempfehlung für das Gymnasium, falls sie erteilt wurde, der Aufnahmeantrag, Kopien der Geburtsurkunde und das Halbjahreszeugnis 2016/17 sowie der Rückmeldebogen für die Grundschule.

Erstmals sind in diesem Jahr nach einer gesetzlichen Neuregelung auch Schulanmeldungen am Gymnasium ohne Bildungsempfehlung möglich. Eltern von Schülern der Klassenstufe 4 ohne gymnasiale Bildungsempfehlung können ihr Kind an einem Gymnasium ihrer Wahl anmelden. Bei der Anmeldung ist ein Termin für das verpflichtende Beratungsgespräch zu vereinbaren. Für den Fall einer späteren Rücknahme der Anmeldung am Gymnasium ist die gewünschte Oberschule zu erfassen. Die Beratungsgespräche finden am Sebnitzer Goethe-Gymnasium im Zeitraum vom 10. März bis zum 21. März statt.

Die Schüler müssen sich einer schriftlichen Leistungserhebung unterziehen. Diese wird zentral erstellt und berücksichtigt zu gleichen Teilen die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht. Eine Benotung erfolgt nicht. Diese Leistungserhebung findet am 9. März um 9.30 Uhr an dem Gymnasium statt, an welchem die Anmeldung erfolgte. (SZ)

Anmeldung für Schüler der künftigen 5. Klassen am Goethe-Gymnasium Sebnitz, Weberstraße 1:am 1. März 7–18 Uhr; 2. März 7–18 Uhr; 3. März 7–14 Uhr; 6. März 7–18 Uhr; 7. März 7–17 Uhr sowie am 8. März 7–14.30 Uhr.

