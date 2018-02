Anmeldung für Oberschule steht an Ab nächster Woche können sich in Freital Interessierte einen Platz in der Wunschschule sichern.

In der Geschwister-Scholl-Oberschule in Freital-Hainsberg findet kein Tag der offenen Tür statt. Ansehen kann man sich die Schule trotzdem. © Andreas Weihs

Freital. Die Schulanmeldungen für das nächste Schuljahr an den Freitaler Oberschulen beginnen nächste Woche. Die Lessing-Oberschule in Potschappel bietet deshalb am 2. März einen Tag der offenen Tür, um den künftigen Schülern und deren Eltern von 16 bis 18 Uhr einen Einblick zu ermöglichen und die Schulwahl zu erleichtern. Das teilt die Stadt mit. Interessierte können sich Klassenzimmer, Fachräume und den Schulclub in der Schule anzusehen. Es werden die Unterrichtsinhalte der Klassen 5 bis 10, Ganztagsangebote, Sportaktivitäten und Sprachreisen vorgestellt.

An der Oberschule Geschwister Scholl in Hainsberg findet in diesem Jahr kein Tag der offenen Tür statt. Dennoch können alle Interessierten, vor allem die angehenden Fünftklässler, mit ihren Eltern telefonisch einen Besichtigungstermin vereinbaren. Der Tag der offenen Tür an der Waldblick-Oberschule in Freital-Niederhäslich fand bereits Ende Januar statt. (SZ)

Anmeldung zurück 1 von 3 weiter Lessing-Oberschule: 2.3., 16-18 Uhr (Tag der offenen Tür); 5.3., 7.30-17.30 Uhr; 6.3., 7.30-15 Uhr; 7.3., 7.30-15 Uhr Oberschule Geschwister Scholl: 26.02., 7-12 Uhr; 5.3., 7-18 Uhr; 7.3., 7-18 Uhr sowie nach vorheriger telefonischer Absprache. Waldblick-Oberschule: 28.02., 14-18 Uhr; 1.3. 13-18 Uhr; 2.3.,13-15 Uhr; 5.3.,13-16 Uhr; 6.3., 13-18 Uhr; 7.3., 7-13 Uhr

Zur Anmeldung sind folgende Unterlagen mitzubringen:

Original der Bildungsempfehlung, Kopie der Geburtsurkunde, Kopie der Halbjahresinformation der Klasse 4,

ausgefüllter Antrag zum Übergang von der Grundschule an die Oberschule

zur Startseite