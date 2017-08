Anmeldung für Nachtturnier Am 25. August wird beim MSV Bautzen wieder aufgeschlagen. Los geht es um 18 Uhr. Noch sind einige Plätze frei.

Volleyball. Die 17. Auflage der Bautzener Volleyballnacht findet traditionell in der Schützenplatzhalle der Spreestadt statt. Spieltermin ist diesmal am Freitag, dem 25. August. Das Traditionsturnier wird von Mixed-Mannschaften bestritten und beginnt um 19 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr. Spielberechtigt sind Mannschaften mit mindestens drei Frauen. Teilnehmen können bei den Herren Aktive bis zur Spielklasse Bezirksliga (Stichtag 1. Juli). Die Frauenklasse ist offen. Die Startgebühr beträgt 30 Euro pro Team. Meldungen sind kurzfristig noch möglich. Interessenten sollten sich in der MSV-Geschäftsstelle melden. Möglich ist das per Telefon ( 03591 607526), per Fax ( 03591 530486) oder über das Internet. (SZ)

geschaeftsstelle@msvbautzen04.de

